Matteo Bocelli zaśpiewa gościnnie w finale 12. edycji "The Voice of Poland". Artysta talent wokalny ma we krwi. Jego ojcem jest Andrea Bocelli - legendarny tenor. Finał muzycznego show zostanie wyemitowany już w sobotę, 4 grudnia o 20.00.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska wraca do „TVP". Chciałaby pracować z Dodą?

Młody Bocelli ma 24 lata, a w TVP zaśpiewa swój najnowszy singiel - "Solo". To utwór zapowiadający debiutancką płytę artysty. Muzyk przyznał, że ten utwór jest naprawdę ważny. Wybrał go na singiel spośród 60 nagranych przez siebie kawałków.

Syn Bocellego wydał singiel! Kim jest Matteo? Pracował już z... Jennifer Lopez

Mateo Bocelli - kim jest gwiazda finału "The Voice of Poland"?

Bocelli urodził się w 1997 roku. Jest drugim synem sławnego tenora z jego żoną, Enricą Cenzatti. Wokalista ma starszego brata Amosa oraz przybraną siostrę Victorię z kolejnego związku jego ojca.

Matteo zaczął się zajmować muzyką już jako sześciolatek. Ojciec dbał o to, żeby dzieci wykorzystały przekazane im w genach talenty, dlatego zachęcił chłopca do gry na fortepianie. Na początku namowy ojca budziły w dzieciach sprzeciw. Wokalista pierwotnie nie chciał uczyć się gry na instrumentach ani śpiewu. Długo szukał swojej drogi, poza muzyką zajmował się sportem i modelingiem. Włoch pozował u boku Jennifer Lopez. Z czasem jednak postanowił powrócić na dobre na muzyczną ścieżkę.

Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce - powiedział Matteo w jednym z wywiadów.

Po rozpoczęciu studiów występował między innymi w rzymskim Koloseum, gdzie wykonywał repertuar Verdiego. Sławę przyniósł mu utwór "Fall on me", który zaśpiewał razem z tatą.

"The Voice of Poland". Internauci już wiedzą, kto wygra program

Widzowie TVP mieli okazje zobaczyć już jego występy - wiosną był gościem wielkanocnego programu "Cud życia". Będziecie oglądać finał "The Voice of Poland"?