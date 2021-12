Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Wiktor Dyduła to jeden z czwórki finalistów 12. edycji "The Voice of Poland". Już 4 grudnia okaże się, czy to właśnie on zostanie kolejnym zwycięzcą muzycznego show. W finałowym odcinku uczestnik z drużyny Tomsona i Barona ponownie może mieć szansę wykonania autorskiego singla "Dobrze wiesz, że tęsknię", który przez fanów został okrzyknięty jednym z najmocniejszych w tej edycji. Bez wątpienia już teraz, nawet bez wygranej, wokalista osiągnął w programie niesamowity sukces. Znacznie gorzej poradził sobie w reaktywowanym po przerwie "Idolu". Mimo że przeszedł etap castingów, nie udało mu się zajść daleko.

Wiktor Dyduła zaczynał w "Idolu"

W 2017 roku Polsat zdecydował się po długiej przerwie wznowić kultowy niegdyś program "Idol". Do piątej edycji muzycznego show udało się zakwalifikować również 19-letniemu wówczas Wiktorowi. Niestety, wokalista odpadł jeszcze przed odcinkami na żywo i nie dostał się do grupy finalistów. Na nagraniach z programu można za to zobaczyć muzyka bez charakterystycznych wąsów i naprawdę trudno go rozpoznać.

Wiktor Dyduła w 'Idolu' YouTube, Idol Polska

Wiktor Dyduła - kim jest finalista "The Voice of Poland"?

Wiktor ma 24 lata i pochodzi z położonego na Kaszubach Przywidza - sam ma również kaszubskie korzenie. Muzyka była od zawsze obecna w jego rodzinnym domu, a związani z nią są również starsi bracia finalisty "The Voice of Poland". Jeden z nich gra na gitarze, drugi na basie. Obok muzyki największą pasją uczestnika programu jest piłka nożna. Wiktor na co dzień pracuje jako kelner w jednym z Sopockich hoteli.

Rywalami do zwycięstwa 12. edycji "The Voice of Poland" są dla Wiktora Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Rafał Kozik z drużyny Sylwii Grzeszczak i Bartosz Madej z drużyny Marka Piekarczyka. Finałowy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 4 grudnia o godzinie 20:00. Finał podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym uczestnicy zaśpiewają zagraniczny utwór, a także wystąpią u boku trenerów. W drugim, do którego zakwalifikują się już tylko trzy osoby, uczestnicy wykonają polskie przeboje. W czwartym etapie zmierzy się dwoje finalistów, którzy zaprezentują swoje single. O wygranej zadecydują głosy widzów.