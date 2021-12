Więcej o programie telewizyjnym znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Stanisław nie wybrał żadnej z dziewczyn, ale podobno wcale nie jest singlem. W ostatniej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony" mężczyzna zdecydował, że woli zostać sam, niż wybrać jedną z uczestniczących w show kobiet.

Mimo że na ekranie nic na to nie wskazywało, to teraz widzowie są przekonani, że rolnik znalazł już miłość. Z kim miałby się spotykać? Komentujący mają wiele pomysłów. Spekulowano o byłej narzeczonej, która miała do niego wrócić i o czwartej, zupełnie niezwiązanej z TVP kobiecie.

Teraz pojawiają się plotki, jakoby po programie Staszek zdecydował się jednak na bliższą relację z jedną z trzech kandydatek. Aleksandra ostatnio kobieta skomentowała spekulacje na temat jej kontaktu z rolnikiem.

Rolnik szuka żony - Stanisław i Aleksandra są w kontakcie?

Stanisław na samym początku show cieszył się sporą sympatią widzów. Jednak odcinka na odcinek ta sympatia słabła. Mężczyzna zapracował na łatkę nieprzystępnego i zamkniętego. Nie potrafił na poważnie zbliżyć się do żadnej kandydatki. W chwili ostatecznej decyzji Stanisław zaproponował dziewczynom przyjaźń i nic więcej. Co się z nimi stało, kiedy kamera przestała pracować?

Ola wyznała, co łączy ją teraz ze Staszkiem, kiedy jeden z fanów ją o to zapytał.

Czy masz kontakt ze Stanisławem? - zapytał fan.

Tak, Stanisław to kiedy następny grill?

Na reakcję mężczyzny nie musiała długo czekać.

Ogarniemy jakąś kiełbasę i działamy - stwierdził Stanisław.

Ale najpierw muszę to dokończyć - dodał na następnym zdjęciu.

Myślicie, że coś ich łączy? Czy to faktycznie "tylko przyjaźń"?