Ósma edycja "Rolnik szuka żony" dobiega końca. Za nim na dobre pożegnamy się z uczestnikami, czas na finałowy odcinek, w którym dowiemy się, co zmieniło się w ich życiu, jak potoczyły się losy i, przede wszystkim - które związki przetrwały. Do oglądania finału zachęciła Marta Manowska, która na Instagramie podzieliła się zdjęciami z wieńczącego sezon odcinka. Widzów najbardziej oczywiście ciekawi, co słychać u Asi i Kamila, jak zmieniło się życie Bogusi i Krzysztofa po ślubie, a także czy Ela i Marek faktycznie nie są już razem, jak wynikało z komentarza rolniczki. Na to, że Elżbieta z Markiem jednak się pożegnali, może też wskazywać mina uczestniczki, która nie umknęła uwadze widzów.

"Rolnik szuka żony". Co nas czeka w finale?

Marta Manowska potwierdziła w komentarzu, że w ostatnim odcinku stawili się wszyscy rolnicy. Jak wynika z udostępnionych przez prowadząca zdjęć nie zabrakło radości, wzruszeń i poważnych rozmów. Uwagę przyciągają szczęśliwi siedzący obok siebie Bogusia i Krzysztof, a także poważny Kamil - na zdjęciach koło niego nie widać jednak Asi. Fani "Rolnik szuka żony" komentowali w szczególności jedno zdjęcie z Elą i Markiem, na którym mina rolniczki mówi wiele.

Pani Ela jaka smutna. Szkoda, ale mam nadzieję, że znajdzie szczęście.

Ojej, pani Elunia ma minę nie bardzo szczęśliwą - czytamy.

'Rolnik szuka żony' instagram.com/@martamanowska

Fani zwrócili także uwagę na brak ukochanej Kamila, jednak Marta Manowska uspokaja w komentarzu, że Asi nie ma jedynie na wybranych przez nią zdjęciach. Na fanpage'u programu pojawił się także zwiastun finału. Chociaż nie zdradził za wiele, widzowie nie mogli powstrzymać się przed komentarzami dotyczącymi zachowania Stanisława.

Stanisław jak zwykle pełen ekspresji. Istny wulkan energii.

A Stanisław jak zawsze rozpromieniony - piszą z przekąsem.

"Rolnik szuka żony". Kiedy i o której finał ósmego sezonu?

Ostatni odcinek ósmej edycji programu zobaczymy już w tę niedzielę 5 grudnia. Odrobinę zmieni się jednak pora emisji - w tym tygodniu będzie to wyjątkowo 21:25.