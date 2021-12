Więcej na temat teleturniejów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

W 510. odcinku "Milionerów" udział wzięły gwiazdy TVN Dorota Wellman i Marcin Prokop. W świątecznym wydaniu wygrana została przeznaczona na Fundację TVN. Prezenterzy z entuzjazmem przystąpili do pierwszych pytań. Jednak już po zdobyciu 500 złotych pojawiły się problemy. Pytanie o pojazd wolnobieżny zdezorientowało parę.

"Milionerzy". Wellman i Prokop zmierzyli się w specjalnym odcinku. Pytanie za tysiąc sprawiło problem. Poszły dwa koła

Duet prowadzących "Dzień dobry TVN" prawidłowo odpowiedział na pierwsze pytanie i Hubert Urbański przeczytał pytanie za tysiąc złotych. Tu jednak szybko okazało się, że nie jest ono takie oczywiste.

Pytanie brzmiało: Który to zgodnie z ustawą o ruchu drogowym pojazd wolnobieżny?

A: tramwaj

B: autobus miejski

C: kolejka wąskotorowa

D: kosiarka samojezdna

Dorota Wellman i Marcin Prokop przyznali, że nie mają rozległej wiedzy motoryzacyjnej.

Czy tramwaj to pojazd wolnobieżny? No nie, jechałem kiedyś z tramwajarzem, który cisnął 40 po mieście - powiedział Marcin Prokop.

Po zastanowieniu para postanowiła sięgnąć po pomoc publiczności. 80 procent osób odpowiedziało, że prawidłową odpowiedzią będzie kosiarka samojezdna. Dziennikarz nie chciał jednak zawierzyć w tę możliwość i postanowił wziąć jeszcze pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi, zostały warianty B i D. Choć Marcin Prokop zapierał się, że "na pewno nie jest to kosiarka" i chciał wykorzystać jeszcze telefon do przyjaciela, postanowił mimo wszystko postawić na odpowiedź D. Ku uciesze publiczności okazało się, że jest to prawidłowa odpowiedź. Ostatecznie duet wygrał 40 tysięcy złotych.