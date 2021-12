Plotkowano, że Sylwia Grzeszczak nie zasiądzie w jurorskim fotelu, w kolejnej edycji "The Voice of Poland", gdyż nie sprawdziła się w tej roli. Na temat współpracy z trenerką wypowiedziała się jej była podopieczna. Wyznała, że Sylwia bardzo poważnie podchodzi do swoich zadań.

