Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Klaudia Launo była jedną z najbardziej barwnych postaci czwartej edycji "Hotelu Paradise". Pomimo tego, że już dawno opuściła rajski hotel, to fani z zaciekawieniem śledzą jej losy. Dziewczyna chętnie publikuje w mediach społecznościowych informacje z życia prywatnego oraz zawodowego. Niedawno na Instagramie byłej uczestniczki popularnego show pojawiło się zaskakujące wyznanie. Launo ma problemy z łysieniem.

Zobacz wideo Inga z "Hotelu Paradise" o swoich toksycznych związkach

"Hotel Paradise". Kto wygra? Fani nie mają wątpliwości: Wygraj to i rzuć kulą

"Hotel Paradise". Launo żali się fanom, że łysieje

Launo pokazała nagranie z kliniki, do której chodzi na zabiegi, aby załagodzić przypadłość. Jak wyznała, wykryto u niej łysienie androgenne. Jest to najczęstszy rodzaj wypadania włosów, który dotyka ponad 80 proc. mężczyzn i ok. 42 proc. kobiet.

Okazało się, że łysieję. Wykryto u mnie łysienie androgenowe, szybko zdiagnozowane, więc można to załagodzić. Cztery zabiegi mezoterapii, a efekty są widoczne w badaniu trichoskopowym - wyznała Launo na Instagramie.

Klaudia Launo fot. Instagram

Launo jest bardzo bezpośrednia w swojej komunikacji z fanami na Instagramie. Od jakiegoś czasu mówiła, że postanowiła poddać się zabiegowi medycyny estetycznej. Na swoim Instagramie stara się być szczera i nie ukrywa, że lubi poprawiać swój wygląd. Po pokazaniu efektów i zagojeniu się ran po operacji opowiedziała, co tak naprawdę postanowiła zmienić. Launo postawiła na liposukcję niemal całego ciała. Wyjaśniła, że długo trenowała na siłowni, jednak efekty jej nie zadowalały.

Kurdej-Szatan nie wytrzymała podczas wywiadu. Jedno pytanie ją rozwścieczyło

Życzymy Launo, aby udało jej się pokonać problem z łysieniem.