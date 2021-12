Chcesz być na bieżąco? Wejdź na Gazeta.pl

Program "Hotel Paradise" wielkimi krokami zbliża się do końca. Trwa bowiem tydzień finałowy, a już 6 grudnia poznamy wielkich zwycięzców. Miłośnicy produkcji TVN7 wciąż zadają sobie pytania, kto tym razem zawalczy o Złotą Kulę. Niektórzy fani show już mają swoją teorię i spekulują, kto znajdzie się w finale. Niektórzy są przekonani nawet, że jeden z uczestników pójdzie w ślady Krystiana z poprzedniej edycji i... rzuci kulą. Sprawdźcie, co mówią widzowie.

"Hotel Paradise". Kto wygra? Fani nie mają wątpliwości. "Kibicuje tobie"

Fani są niemalże pewni, że to Sara i Michał staną naprzeciwko siebie w próbie Złotej Kuli. Podejrzenia zaczęły się pojawiać po sugestywnym wpisie na Instagramie uczestniczki.

Wchodząc do programu, nawet nie sądziłam, że uda mi się wziąć udział w ostatnim Rajskim Rozdaniu. Program przyniósł mi wiele niespodzianek! Zdecydowałam, że w tygodniu finałowym będę walczyć razem z Michałem. Spodziewaliście się takiej decyzji? [...] Przed wami najbardziej emocjonujący tydzień w programie. Niestety już bez osoby, którą sobie wymarzyłam u swojego boku, ale taki mamy raj… - napisała na Instagramie Sara.

Co na to fani? Podejrzewają, że te słowa wskazują na to, że to właśnie Sara i Michał dojdą do finału sezonu. Widzowie kibicuje Sarze, twierdząc, że jest najbardziej "fair" ze wszystkich uczestniczek w programie.

Mam nadzieję, że wygracie ten program.

Sara, jesteś najbardziej wartościową osobą w tym sezonie! Masz zasady, nie kombinujesz, jesteś szczera i robisz to co sama uważasz za słuszne. Kibicuje tobie! Niech wygra wasza para ze względu na ciebie.

Fani "Hotelu Paradise" sugerują, że Sara powinna zemścić się na Michale, który wyrzucił z programu Przemka i... rzucić Złotą Kulą.

Skoro Przemek nie wrócił, to w finale pozostaje ci rzucić kulą

Wygraj to i rzuć kulą, bo ten Michał to negatywny typ.

Życzę finału i rzucenia kulą!

Komu kibicujecie?