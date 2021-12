Więcej o programie "Królowe życia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Edzia popularność zyskała dzięki udziałowi w produkcji TTV "Królowe życia". Pojawiła się tam jako przyjaciółka jednej z głównych bohaterek, Dagmary Kaźmierskiej, z czasem producenci postanowili nieco rozwinąć jej wątek. Edzia zyskała sympatię widzów, a jej instagramowe konto śledzi ponad 140 tysięcy obserwujących. Niedawno powierniczka królowej życia opublikowała zdjęcie, do którego pozuje w podrasowanej fryzurze i mocnym makijażu. Na internautach ta przemiana zrobiła spore wrażenie.

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska zdradza, co sobie poprawia. „Nie ukrywam, myślę o."

"Królowe życia". Edzia prezentuje burzę czarnych loków. Opinie internautów podzielone

Edzia postanowiła dodać swoim włosom nieco objętości, efekt uzyskała dzięki burzy loków, które na jej głowie wyczarował fryzjer. Nowy, drapieżny look został podkreślony odważnym makijażem i stylizacją w czarno-szarych odcieniach. Jak w takim wcieleniu Edyta podoba się obserwatorom? Cóż, zdania są podzielone. Jedni doceniają zaczepną stylizację, drudzy proszą kobietę, by wróciła do prostych włosów i delikatniejszego makijażu.

Kto zrobił pani taką krzywdę? Sorry, w prostych lepiej. Proszę się nie gniewać, jest pani pozytywną babką, ale fryz fatalny.

Edzia, nie przypominasz siebie. Wcześniej wyglądałaś lepiej, niż teraz. Wolałam cię bardziej naturalną, mimo wszystko jesteś super!

Pięknie, młodziej! Nie wiem, czy to makijaż, czy zabiegi, ale na plus! - czytamy w komentarzach.

W którym wcieleniu lubicie Edzię bardziej? W wyprostowanych włosach czy też w burzy loków?