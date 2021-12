Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Vanessa jest jedną z uczestniczek czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Jak tylko pojawiła się na Zanzibarze, przyciągnęła uwagę widzów i pozostałych bohaterów show. Dołączyła do nich w drugiej fazie programu, ale mimo to udało jej się stworzyć na tyle stabilną parę, by dotrzeć do tygodnia finałowego.

"Hotel Paradise". Vanessa nie przespała pierwszej nocy na Zanzibarze

Vanessa z "Hotelu Paradise" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Po wtorkowym odcinku programu pokazała na InstaStories, jak wyglądały jej pierwsze chwile po przybyciu na Zanzibar. Jak się okazuje, początkowo produkcja ulokowała ją w jednym z tamtejszych domków, w którym mogła pomarzyć o luksusach.

Po około 30 godzinach podróży dotarłam do urokliwego domku. Gdy nadszedł wieczór, zorientowałam się, że samotność w afrykańskim klimacie nie jest dla mnie. Okna bez szyb i szczeliny w drzwiach wpuszczały cały ogród zoologiczny do pokoju - napisała Vanessa.

Uczestniczka przyznała, że jej pierwsza noc na Zanzibarze była nieprzespana.

Wpadłam w histerię, bo gasząc światło robiło się tego jeszcze więcej. Dzwoniłam do znajomych z Polski, prosząc o wsparcie.

Vanessa pokazała także ostatnie zdjęcie, które wykonała zanim transport zabrał ją pod bramkę "Hotelu Paradise". Dalszą historie widzowie już znają. Vanessa weszła z immunitetem i wybrała Mateusza, z którym tworzy parę do teraz. To oznaczało jednak koniec przygody dla Natki, która wówczas była sparowana z mężczyzną.