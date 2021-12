Więcej artykułów o uczestnikach telewizyjnych show przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Już niebawem poznamy zwycięzców czwartej edycji "Hotelu Paradise". Finał zbliża się wielkimi krokami. Do tej pory wydawało się, że to właśnie Miłosz Pestka i Wiktoria Gąsior zgarną główną nagrodę. Niestety ku zaskoczeniu wszystkich fanów randkowego show, faworyci odpadli w ostatnim odcinku i tym samym zakończyły się ich wspólne chwile w rajskim hotelu. Pomimo tego, że to nie pierwszy raz, gdy żegnają się z widzami, wszystko wskazuje na to, że tym razem nie powrócą już do programu. Słowa Miłosza nie pozostawiają żadnych złudzeń, a Wiktorii sugerują, że ich relacja świetnie się układa.

"Hotel Paradise". Wiktoria żegna się z programem i czule wspomina Miłosza: Dziękuje ci za wszystko

Po pełnym emocji odcinku na Instagramie Wiktorii pojawił się post, w którym w kilku słowach podziękował partnerowi za wspólny udział w programie. 23-latka napisała, że dzięki Miłoszowi, chciała być częścią rajskiego hotelu. Co więcej, użyła w stosunku do niego bardzo czułego sformułowania.

Dziś z mężusiem Miłoszem wyjeżdżamy na wycieczkę. Tym razem do Warszawy. Dziękuję ci za wszystko, Miłosz. Dzięki tobie chciałam być częścią "Hotel Paradise" - napisała Wiktoria.

W komentarzach pod postem internauci nie kryli, rozczarowania, że właśnie ta para musiała pożegnać się z programem. Wiktoria i Miłosz otrzymali od fanów mnóstwo pozytywnych słów. Dla wielu widzów to właśnie oni zasługiwali na zwycięstwo.

Najlepsza para! I jak słodko go nazwałaś. Szkoda, że musieliście odejść.

Kibicowałam wam od samego początku. Dla mnie jesteście wygrani.

Najlepsza para w programie. Cudownie razem wyglądacie - czytamy w komentarzach.

"Hotel Paradise". Miłosz zapewnia, że nie pojawi się już w programie

Na profilu Miłosza również pojawił się wpis. Słowa mężczyzny nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że tym razem nie powrócą już z partnerką do programu. Uczestnik randkowego show również podziękował wszystkim za udział w "Hotelu Paradise".

Więcej nie wrócimy, nie martwcie się! Dziękujemy za wspólne chwile wszystkim, którzy nam dopingowali! Przygoda życia.

Zarówno w komentarzach pod postem Miłosza, jak i Wiktorii widzowie zastanawiają się, czy udało im się stworzyć związek po programie. O wszystkim z pewnością dowiemy się zaraz po zakończeniu czwartej edycji "Hotelu Paradise".