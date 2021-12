Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

W finale czwartej edycji programu "Love Island" o głosy widzów walczyły trzy pary: Aleksandra i Adrian, Paulina i Andrzej oraz Magda i Wiktor. To właśnie ci ostatni swoją autentycznością przekonali do siebie publikę i wygrali program. Choć po powrocie do kraju przetrwały wszystkie związki, to szczególną uwagę skupiają na sobie właśnie zwycięzcy. Przy okazji ostatniej sesji Q&A na Instagramie zostali zasypani pytaniami.

"Love Island". Magda i Wiktor poważnie myślą o przyszłości. Planują dzieci?

Ciekawscy internauci postanowili dowiedzieć się, czy Magda i Wiktor z czwartej edycji "Love Island" planują dzieci. Jak się okazuje, oboje bardzo tego pragną, ale jeszcze nie teraz.

Oboje chcemy mieć dzieci w przyszłości, ale myślę, że jest za wcześnie żebyśmy planowali takie rzeczy. Na tą chwilę opiekujemy się Furią - odpowiedziała Magda.

Przypomnijmy, że od chwili sparowania w programie "Love Island" Magda i Wiktor byli niemalże nierozłączni. To oni jako pierwsi wyznali sobie miłość przed kamerami i zaczęli planować przyszłość.

Czas w "Love Island" dał mi Magdę i wielu przyjaciół. Znów nauczyłem się mówić o emocjach. Jestem szczęśliwy - mówił w finałowym odcinku Wiktor.

Jak widać, również po programie miłość uczestników kwitnie. W październiku, czyli zaledwie kilka tygodni po zakończeniu show, zamieszkali razem, a wspólne życie chętnie relacjonują na Instagramie.