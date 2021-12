Więcej informacji na temat uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zarówno uczestnicy programu "Rolnik szuka żony", jak i członkowie Ekipy Friza mogą pochwalić się licznym gronem fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą ich losy. Niedawno na Instagramie Joanny Wielgosz, która wystąpiła w ósmej edycji kultowej produkcji TVP, pojawiło się pytanie na temat popularnej w mediach społecznościowych grupy youtuberów. Jeden z obserwatorów chciał się dowiedzieć, czy dziewczyna zna kogoś z Ekipy. Jej odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości.

"Rolnik szuka żony". Joanna chodziła do szkoły ze znaną youtuberką

Niedawno Joanna zapytała widzów o wrażenia po odcinku. Wśród zachwytów nad relacją z Kamilem pojawiło się również pytanie o Ekipę Friza. Co ciekawe, okazało się, że 22-letnia uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" chodziła do szkoły z osobami należącymi do grupy słynnych youtuberów, a dokładniej z Martą Błoch znaną jako "Murcix" i Mikołajem Magdziarzem "Mixerem".

Chodziłam z Martą do szkoły, tak samo jak z Mixerem. To tyle w sumie ze znajomości - napisała Joanna.

Dołączenie do Ekipy Friza było trampoliną do sukcesów dla młodych influencerów

Zarówno Marta Błoch, jak i Mikołaj Magdziarz rozpoczęli przygodę z mediami społecznościowymi kilka lat temu. Jako para zamieszkali w domu znanych youtuberów i wspólnie nagrywali filmy. Po rozstaniu w 2020 roku Mixer postanowił skupić się na rozwijaniu indywidualnej kariery, a Murcix pozostała w Ekipie. Oboje cieszą się ogromną popularnością w sieci. Zdobyli grono wiernych fanów, którzy na Instagramie i YouTubie śledzą każdy ich krok.