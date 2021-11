Więcej na informacji temat programu "Rolnik szuka żony znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Rolnik szuka żony" jest jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych. W ósmej edycji, która niebawem dobiegnie końca, poznaliśmy między innymi historię Elżbiety Czabator. O uczucia kobiety walczyło trzech kandydatów Marek, Stanisław oraz Ryszard. 56-letnia rolniczka nie miała łatwej decyzji do podjęcia, ponieważ wszyscy panowie starali się pokazać z jak najlepszej strony. Ostatecznie serce mocniej zabiło jej do 65-letniego Marka. Wybór Elżbiety nie do końca jednak podoba się fanom programu, którzy uważają, że mężczyzna nie darzy jej prawdziwym uczuciem.

Sokół jest prawnukiem Stanisława Wyspiańskiego. Inne pokrewieństwa mogą zaskoczyć

Zobacz wideo Na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony" wielu uczestników znalazło miłość

"Rolnik szuka żony". Widzowie twierdzą, że Markowi chodzi tylko o wprowadzenie się do domu Elżbiety

Na oficjalnym profilu programu możemy odnaleźć komentarze od widzów, którzy są przekonani, że Marek nie ma szczerych zamiarów względem Elżbiety i nie darzy jej prawdziwym uczuciem. Zdaniem internautów mężczyźnie zależy jedynie, by zamieszkać w domu rolniczki.

Oj, on strasznie ciągnie do zamieszkania u niej. Podejrzane, że tak często o tym mówi.

Coś tu mi się nie zgadza. On jest taki chętny, żeby momentalnie spakować się i do Eli się wprowadzać?

Niektórzy internauci stanęli jednak w obronie Marka i uważają, że mężczyzna został przez twórców show pokazany w niewłaściwym świetle.

Może to tylko tak wyreżyserowane jest. Wygląda mimo wszystko na uczciwego.

Przecież Ela wie, że Marek nie ma swojego lokum. Na pewno ze sobą rozmawiali na ten temat i ona zna prawdę. Czy naprawdę wszędzie musicie widzieć podstęp? - czytamy.

Pojawiły się również uszczypliwe komentarze, że kobieta zmieni zdanie na jego temat i relacja szybko się zakończy.

Nie wytrzyma pół roku, daję Eli miesiąc.

Być może niedługo przekonamy się, czy uczucie łączące Elżbietę i Marka przetrwało próbę czasu i przeciwności losu.