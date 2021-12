Więcej na temat programów talent show znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

W "The Voice of Poland" wszystko rozstrzygnie się podczas najbliższego odcinka. Tę edycję zdominowały aż trzy męskie głosy. W wielkim finale zmierzą się cztery osoby - Rafał Kozik, Wiktor Dyduła, Bartosz Madej i Marta Burdynowicz. Widzowie przez cały tydzień mogą oddawać glosy na swoich faworytów. Choć każdy z uczestników ma grono fanów, internauci na zwycięzcę typują jedną osobę.

"The Voice of Poland". Internauci już wiedzą, kto wygra program

Wiktor Dyduła jest tym uczestnikiem, który od początku zwrócił na siebie uwagę. Jego awans do finału najpierw wzbudził kontrowersje, ponieważ widzowie kibicowali także jego rywalce, Paulinie. Teraz jednak wszystko się zmieniło i kiedy Wiktor wszedł do finałowej czwórki, z całego składu to właśnie jego internauci obstawiają do zwycięstwa. Na profilu programu na Instagramie nie brakuje opinii graniczących z pewnością.

Wiktor Dyduła ma charakter, jest jakiś. Zrobi karierę, i to widać, na miarę Podsiadło, Zalewskiego.

Wgniotło mnie w fotel. Musi wygrać, jest najlepszy. A nawet, jeżeli jakimś cudem mu się nie uda, to i tak kupię bilety na koncerty.

Wszyscy ładnie śpiewają, ale Wiktor się wyróżnia i jak dla mnie, to właśnie on za tydzień powinien zdecydowanie wygrać program - skomentowali fani na Instagramie.

W typowaniu internautów to nazwisko pojawia się zdecydowanie najczęściej. Tego samego zdania jest jedna z uczestniczek innego programu telewizyjnego - Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która, jak się okazuje, śledzi show na bieżąco i kibicuje właśnie Wiktorowi, choć docenia także wokal Marty.

Jeżeli chodzi o styl i o singla, zdecydowanie Wiktor. Skomponował świetny kawałek, który nie jest jak setki innych piosenek, których nie można zanucić już pięć minut po przesłuchaniu. Do kariery nie wystarczy głos, jak nie trafi się na odpowiednich ludzi na swojej drodze albo nie ma się własnego określonego stylu - oceniła.

Finałowy odcinek na żywo będzie można oglądać w sobotę 4 grudnia na antenie TVP2. Na uczestników można wysyłać smsy aż do zamknięcia linii telefonicznych podczas programu. Macie swojego faworyta?