"Ślub od pierwszego wejrzenia" to show popularne nie tylko w Polsce. Format ukazuje się w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2021 roku emitowana była (podobnie jak u nas) szósta edycja. Adam Aveling, uczestnik, który oczekiwał wybranki na ślubnym kobiercu, zaliczył wpadkę, po której trudno się pozbierać. Rozemocjonowany pan młody głośno zachwycił się wyglądem podchodzącej do niego kobiety, pewien, że to właśnie ją poślubi. Gdy okazało się, że to jedynie druhna panny młodej, sytuację skomentował ojciec mężczyzny. Nagranie z odcinka stało się viralem na TikToku, a internauci nie mogą się pozbyć poczucia niebywałego zażenowania.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pan młody zaliczył wpadkę na ślubnym kobiercu

Wyraźnie zachwycony "wybranką" uczestnik na jej widok powiedział bardzo głośne "wow" i przywitał się z druhną. Ku jemu zaskoczeniu kobieta odpowiedziała i usiadła na miejscu dla świadkowej. Sytuację próbował rozładować ojciec Adama, ale sprawił, że zrobiło się jeszcze bardziej niezręcznie.

To tylko druhna, Adam. Fałszywy alarm - powiedział.

Wideo z tym fragmentem "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stało się hitem na TikToku. Widzowie zastanawiają się przede wszystkim, czy małżeństwo, w którym pan młody jest ewidentnie zainteresowany przyjaciółką żony, może się udać.

Ostrzeżenie jeszcze przed ślubem. Podoba mu się przyjaciółka i na jej widok mówi: Wow? Trzeba uciekać.

Na jego miejscu wyjechałbym z kraju.

Wyobraź sobie branie ślubu z kimś, kto na widok druhny mówi: Wow. To nie za dobry początek - piszą internauci.

Okazuje się jednak, że Tayah, z którą Adam faktycznie wziął ślub, nie miała mu za złe pomyłki. Relacja pary okazała się bardzo udana, a uczestnicy nie tylko pozostali w małżeństwie po zakończeniu eksperymentu, ale są ze sobą do tej pory. Wspólnymi zdjęciami zakochani cały czas dzielą się na Instagramie, a w listopadzie zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej.