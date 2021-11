Więcej o uczestnikach programów tv przeczytacie w naszym boksie na Gazeta.pl.

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej lubianych par programu "Rolnik szuka żony". Poznali się na planie drugiej edycji randkowego show TVP. Od razu Ania wpadła w oko rolnikowi, który szybko odprawił pozostałe uczestniczki, by spędzić z nią jak najwięcej czasu. Para niedługo po emisji show stanęła na ślubnym kobiercu. W 2016 roku urodził się ich pierwszy syn Jan. Trzy lata później ich rodzina znów się powiększyła i Bardowscy powitali na świecie córkę Liwię. Choć od emisji programu z ich udziałem minęło sporo czasu, to para cieszy się niesłabnącą popularnością.

"Rolnik szuka żony". Ania i Grzegorz wybrali się na imprezę. Rolnik został skrytykowany

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała się w pięknej stylizacji. Uczestniczka randkowego show TVP wybierała się z mężem na imprezę. Fani nie szczędzili komplementów pod jej adresem. Niestety dla jej męża nie byli tacy mili. Ania Bardowska na fotografii miała przepiękną czarną koronkową sukienkę. Za to jej mąż miał zamiar wybrać się na andrzejki w bordowych spodniach i... golfie.

Mąż w tym ubraniu kompletnie do swojej żony nie pasuje.

Twoja sukienka a ubranie męża. Dziwne połączenie.

Grzesiek na tym zdjęciu wygląda, jakby miał się dopiero iść przyszykować. Gdzie koszula przy tak piękniej kobiecie?

Czy faktycznie ubranie Grzegorza było niedopasowane do stylizacji żony? Kilka osób wzięło go w obronę:

Jednak w koszuli byłoby obłędnie, ale najważniejsza jest wygoda.

Też sądzicie, że wygoda jest ważna? Jak wasze stylizacje na andrzejkowe imprezy?