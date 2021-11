Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Choć przed widzami jeszcze jeden odcinek "Rolnik szuka żony", niektóre relacje już stały się jasne. Kamili i Adamowi nie udało się stworzyć związku. Rolniczka zaproponowała kandydatowi koleżeńskie relacje. Ostatnio potwierdziła to również we wpisie na Instagramie. Przyznała, że przy wyborze nie kierowała się sercem, a to właśnie uczucia zabrakło, by stworzyć coś więcej z Adamem. Widzowie nie są zaskoczeni, że parze nie wyszło, lecz zapytali Kamilę, dlaczego nie wybrała Tomasza. Odpowiedź zaskakuje.

Zobacz wideo Marta Manowska ma kompleksy. Jednego się pozbyła, ale gardzi operacjami plastycznymi

Najgorsze stylizacje gwiazd. Kinga Rusin i Małgorzata Rozenek teraz by tego nie założyły!

"Rolnik szuka żony". Widzowie pytają Kamili: Czemu nie wybrałaś Tomasza, skoro kierujesz się sercem? Odpowiedziała

Kamila odniosła się do ostatniego odcinka programu na Instagramie. We wpisie wyjaśniła, czego zabrakło pomiędzy nią a Adamem.

Stało się, nasze relacje z Adamem pozostały do tej pory koleżeńskie. Od wyboru minęło kilka miesięcy i po programie utwierdziłam się, iż to była dobra decyzja. Adam to przede wszystkim bardzo dobry i pozytywny człowiek, inteligentny, odnajdujący się w każdej sytuacji, pomagający i wspierający. Niestety od początku z mojej strony zabrakło chemii i tych iskierek. Pamiętajcie proszę, że widzicie w programie tylko urywki rozmów. Czas pokazał, że mam odwagę kierować się sercem, a nie budować coś racjonalnie - napisała rolniczka.

Pod postem zareagował... Adam. Podziękował Kamili i dodał: "widzimy się na kawie". Widzowie od razu dostrzegli, że do rolniczki bardziej pasował Tomasz. Sama zainteresowana mówiła przed kamerami, że z nim "rozmowa płynie" i czuje się dobrze w jego towarzystwie. Dlatego tym większym zaskoczeniem był jej wybór. W komentarzach jeden z internautów zadał Kamili pytanie.

To czemu nie wybrałaś Tomasza, skoro kierujesz się sercem?

Odpowiedź rolniczki sugeruje, że w finałowym odcinku może się jeszcze dużo zmienić.

"Rolnik szuka żony". Widzowie łącza Kamilę ze Stanisławem. "Mają podobne charaktery"

Napisałam w poście, że czas pokazał. Napisałam to z dniem dzisiejszym. Co do Tomasza, zostanie pokazane, dlaczego nie wybrałam - odpowiedziała.

W niedzielę 5 grudnia zostanie wyemitowany ostatni odcinek "Rolnik szuka żony", w którym wszyscy rolnicy spotkają się razem i opowiedzą o relacjach stworzonych w programie.