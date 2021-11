"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co słychać u uczestników trzeciej edycji show?

Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Obecnie widzowie bacznie przyglądają się poczynaniom par w szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Emocje budzą zachowania Kasi czy Tomka, a szczególną sympatię wzbudzają Aneta i Julia. Widzowie pamiętają jednak o uczestniczkach z poprzednich edycji i chętnie śledzą ich losy już po programie.

Pamiętacie Agatę i Macieja? Wydawało się, że w programie para naprawdę robiła wszystko, by ten związek przetrwał. Gdy okazało się, że nic z tego nie będzie, szczególnie mężczyzna nie ukrywał, że jest zawiedziony. Po rozwodzie ich drogi rozeszły się na dobre. Agata ułożyła sobie życie z innym mężczyzną, a w minione wakacje ogłosiła, że się zaręczyła. Maciej nadal poświęca się pracy. Na co dzień jest ratownikiem wodnym.

Agata i Maciej screen

W trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" eksperci TVN nie pomyli się, co do Anity i Adriana. Para od pierwszych odcinków dobrze rokowała, a ich relacja przetrwała, gdy zniknęły kamery. Anita i Adrian nadal są małżeństwem, a nawet powiększyli rodzinę. Rok po ślubie na świat przyszedł ich syn, Jerzy. To jednak nie koniec zmian. W lipcu 2020 roku chłopiec został bowiem starszym bratem. Anita urodziła córkę Biankę.

Anita i Adrian ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' fot. instagram.com/anitaczylija

Równie szczęśliwie nie potoczyły się losy trzeciej pary, czyli Martyny i Przemka. Kobieta od początku nie ukrywała, że mężczyzna nie podoba jej się wizualnie, co okazało się mieć duże znaczenie. Mało tego, mężczyzna, mając 30 lat, nadal mieszkał w akademiku i cenił sobie niezależność. Różnice, które były nie do pogodzenia, zaważyły nad decyzją o rozwodzie.

Obecnie para nie ma już ze sobą kontaktu. Martyna pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a Przemek najwyraźniej połączył pracę z pasją. Pracuje bowiem jako instruktor pływania w biurze turystycznym organizującym "kultowe wyjazdy z raperami".

Martyna i Przemek screen