"Rolnik szuka żony". Asia zdradza kulisy programu. Została też zapytana o relację z Kamilem

Joanna i Kamil to bez dwóch zdań ulubieńcy widzów emitowanej obecnie edycji "Rolnik szuka żony". Fani zachwycają się historią ich miłości, a uczestnicy jeszcze w trakcie trwania programu zdecydowali się na bardzo poważne deklaracje. Udział w programie przyniósł Asi nie tylko znajomość z rolnikiem, ale i dziesiątki obserwujących na Instagramie - jej konto śledzi obecnie ponad 40 tys. osób. Uczestniczka programu zdecydowała się sprawić im przyjemność i na InstaStories odpowiedzieć na kilka palących pytań.

"Rolnik szuka żony". Asia opowiada o kulisach programu

Niewykluczone, że uczucie, które połączyło Joannę i Kamila, może skłonić fanów "Rolnika" do zgłoszenia się do kolejnej, zapowiedzianej już, edycji show. Na Instagramie Asi fani dopytywali uczestniczkę o to, jak wspomina nagrywanie odcinków i czy ma dobre doświadczenia z produkcją.

Było super. Osoby, które pracują przy realizacji programu, dokładają wszelkich starań, żebyśmy czuli się dobrze podczas nagrań. Dzięki temu miało się ochotę po prostu tam być. Przekochani ludzie - odpowiedziała.

Jeden z fanów zapytał Joasię wprost, czy poleca wzięcie udziału w programie. Na to pytanie uczestniczka "Rolnika" również odpisała bez wahania.

Oczywiście, że polecam. Warto się zgłaszać i nie ma się nad czym zastanawiać - czytamy na InstaStories.

Mimo to Asia przyznała, że nie wszystkie momenty były dla niej łatwe. Uczestniczka zdradziła, że stresował ją sam fakt stania przed kamerą, a największe nerwy czuła w momencie, gdy Kamil podejmował decyzje podczas pierwszych randek. Jednocześnie zaznaczyła, ze udział w "Rolnik szuka żony" był spełnieniem marzeń i pozwolił poznać wielu cudownych ludzi.

"Rolnik szuka żony". Asia o związku z Kamilem

Trudno wyobrazić sobie Q&A z uczestniczką programu bez pytania o to, jak potoczyła się relacja z Kamilem po tym, gdy zgasło światło kamer. Joanna odpisała na pytanie dociekliwego fana, czy dalej są parą - jednak zrobiła to bardzo wymijająco.

Odpowiedź na to poznacie za tydzień w odcinku finałowym - napisała.

Finał ósmej edycji "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany 5 grudnia. Chociaż wszystko wyjaśni się dopiero wtedy, w mediach huczy od doniesień, że Asia i Kamil nie tylko mieszkają razem, ale przygotowują się już do ślubu.