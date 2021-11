Więcej na temat programów randkowych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

W "Hotelu Paradise" coraz bliżej do finału, a w programie wciąż pozostały trzy pary. Co więcej, ostatnio doszło dwóch kolejnych uczestników - do programu wrócili Mateusz i Łukasz, wprawiając wszystkich w konsternację. Panowie zdążyli namieszać, rozdzielając Sarę i Przemka. Mati zapowiedział, że teraz to on "napsuje krwi innym". Atmosfera wśród uczestników stała się napięta, lecz widzowie przewidują, że to nie koniec wrażeń. Dużo spekulowano na temat powrotu Ingi. Internauci wskazują, że może wrócić u boku Janka.

Zobacz wideo Inga z "Hotelu Paradise" o swoich toksycznych związkach

"Hotel Paradise". Inga i Janek wrócą do programu? Widzowie przewidują spore zamieszanie

Odejście Ingi było formalnością - uczestniczka została bez pary i decyzją Mateusza opuściła program. Wcześniej tworzyła parę z Jankiem, który odpadł jeszcze przed nią. Jednak tuż po wyjściu z hotelu Inga dodała wpis, który sugerował, że nie powiedziała ostatniego słowa. Widzowie spekulowali, że pojawi się w kolejnym odcinku u boku Janka. Tak się nie stało i zamiast nich, do programu wrócili Mati i Łuki. Panowie mocno zamieszali, rozbijając parę Sary i Przemka i odsyłając uczestnika do domu. Tymczasem przed uczestnikami ostatnie "Rajskie rozdanie", a w hotelu wciąż jest za dużo panów. Ponownie pojawiły się głosy, że do gry powrócą Inga i Janek.

Łukasz immunitet, Inga i Janek powrót.

Janek i Inga wracają dziś - typują widzowie w komentarzach.

Fani programu, którzy od początku śledzą losy uczestników, nie są zadowoleni z obecnej edycji. Mimo że emocji jest dużo, nie wszystkim podoba się zachowanie bohaterów show.

Jak dobrze, że koniec tej edycji! Najgorsza ze wszystkich czterech! Tylko fałsz, knucie. Oby piąta edycja była lepsza - napisała jedna z internautek.

Tymczasem Inga na Instagramie zamieściła wpis, w którym przyznała, że w programie przeszła wiele rozczarowań. "Od początku wyrzucano mi partnera" - pisała. Uczestniczka dodała wyraźną sugestię, pisząc "Ale czy to na pewno koniec?". Wy też myślicie, że pojawi się tuż przed finałem? Ostatnie "Rajskie rozdanie" i rozpoczęcie finałowego tygodnia już w poniedziałek 29 listopada.