Więcej na temat "Rolnik szuka żony" i innych programów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Rolnik szuka żony" zbliża się do finału. Tymczasem zachowanie i wybory Stanisława wciąż wzbudzają dużo emocji. Mężczyzna nie zdecydował się na żadną kandydatkę i wszystkie trzy odesłał do domów, proponując przyjaźń. Jedną z uczestniczek, którą najbardziej polubili widzowie, była Teresa. Kobieta została zapytana o odczucia z programu i postanowiła odnieść się do zarzutów w kierunku rolnika.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Te skandale na długo zapadły nam w pamięć

"Rolnik szuka żony". W programie wiele osób znalazło miłość. Oni wzięli ślub

"Rolnik szuka żony". Teresa odniosła się do zarzutów widzów wobec Stanisława. "Serio on jest takim nudnym gościem?"

Teresa odpowiadała na pytania fanów na Instagramie. Na to, jak się czuje po programie, przyznała, że bardzo dobrze. Wszystko dzięki temu, że ma wokół siebie dobrych i wspierających ludzi. Nawiązała do opinii widzów na temat Stanisława.

Chciałabym, tylko żeby względem każdego mieli tyle dobrych myśli. Bo za łatwo przychodzi wielu ludziom ocenianie drugiego człowieka, którego w ogóle nie znają, po wybranych kilku minutach - napisała na InstaStories.

Przyznała także, że ogląda program i jeszcze nie ma go dość, jednak rozśmieszają ją niektóre komentarze, ponieważ sama wie, jak było naprawdę, biorąc udział w nagraniach. Jedno z pytań dotyczyło tego, co od dawna nurtuje większość widzów.

Serio on jest takim nudnym gościem?

Nie! Na pewno, gdyby był takim nudnym gościem, to wyjechałabym wcześniej. Dziewczyny też na pewno nie zostałyby do końca - odpowiedziała Teresa.

Teresa z 'Rolnik szuka żony' odpowiedziała na pytanie fanów, czy Stanisław jest nudny fot. instagram.com

"Rolnik szuka żony". Stanisław oberwał za nudziarstwo. "Nie my to montowaliśmy"

Ale to nie wszystko. Padło jeszcze pytanie, czy to prawda, że Stanisław poinformował kandydatki, że poznał kogoś tuż przed nimi. Takie podejrzenia padły, kiedy rolnik nie zdecydował się na żadną z kobiet. Wówczas sieć zalały komentarze o tym, że spotyka się z kimś innym, ale musiał wywiązać się z udziału w programie. Teresa odpowiedziała jednak, że to nieprawda - w życiu rolnika nie pojawiła się wtedy inna osoba, a przynajmniej o tym nie powiedział.

Teresa z 'Rolnik szuka żony' odpowiedziała na pytanie fanów to to, czy Stanisław spotykał się z kimś innym fot. instagram.com

Przed nami finał programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy spotkają się w jednym odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 grudnia.