Znany z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Robert na co dzień zajmuje się naprawą sprzętów, co wielokrotnie mieliśmy okazję podziwiać w odcinkach. Uczestnik zreperował między innymi zalany komputer Anety, czym mocno zaskoczył żonę. Zdjęciami z majsterkowania dzieli się także na Instagramie. Chociaż w żaden sposób nie odnosi się w nich do udziału w show, nawet taką okazję ciekawscy fani próbują wykorzystać, aby podpytać o relację z Anetą. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie dał się jednak podpuścić.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Robert odpowiada na zaczepkę związaną z żoną

Tym razem Robert postanowił zająć się zepsutym piekarnikiem. Pochwalił się naprawieniem usterki, wrzucił zdjęcie z procesu konserwacji i opatrzył je odpowiednim opisem.

Na Insta niektórzy mają zdjęcia z fajnymi autami, inni zaś ze swoimi pupilami. Ja natomiast będę oryginalny i wrzucam zdjęcie z piekarnikiem - napisał żartobliwie.

Post wywołał lawinę komentarzy, głównie od osób zachwyconych zdolnościami manualnymi Roberta. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został okrzyknięty prawdziwą złotą rączką, a fani pisali również, że takie wszechstronne umiejętności naprawy są dzisiaj na wagę złota. Jedna z komentujących postanowiła wyciągnąć z Roberta informacje i zostawiła bardzo jednoznaczny komentarz, w którym oznaczyła Anetę.

Coraz trudniejsze rzeczy do naprawy zostawia ci żona - napisała.

Robert pospieszył z odpowiedzią i uciął dalsze spekulacje.

Sam się popsuł i nikt nie zostawiał mi go do naprawy - odpisał fance.

Mimo wszystko tym jednym zdaniem Robertowi może być trudno uciszyć dociekania fanów. Decyzję par poznamy oficjalnie w 15. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który na Player trafi 7 grudnia, jednak teorii na temat tego, jak zakończyły się eksperymenty, jest już mnóstwo. Coraz więcej osób przychyla się do tej, że z szóstej edycji show przetrwali Aneta i Robert oraz Kasia i Paweł. Widzowie wysnuli taką tezę na podstawie zwiastuna zachęcającego do zgłoszeń do kolejnego sezonu "Ślubu". Żeby ostatecznie poznać prawdę, trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość.