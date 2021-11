Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" atmosfera była napięta. W końcu w programie zostali już właściwie tylko najlepsi z najlepszych. Widzowie wszystkie pojedynki komentowali na bieżąco. Zrozpaczeni pisali, że z programu odpadają najlepsze wokalistki.

Zobacz wideo ustyna Steczkowska płacze w "The Voice of Poland" [fragment]

"The Voice of Poland" to program, w którym najbardziej utalentowani wokaliści mają szansę spełnić swoje marzenia o karierze i zaprezentować się szerszej publiczności. Uczestnicy dzieleni są na drużyny, przypisane do każdego z jurorów. Najważniejszymi rywalami są dla nich koledzy z grup. W półfinale z każdej z drużyn zostaje tylko jedna osoba.

Wielu widzów nie może się zaakceptować odejścia Pauliny Gołębiowskiej z drużyny Tomsona i Barona. Wokalistka przegrała starcie z Wiktorem Dydułą.

NIE!!!! Powinna wygrać! Najlepsza z całej ósemki!

Fatalnie się złożyło, że Paulina trafiła razem z Wiktorem do jednej drużyny, ponieważ zarówno Paulina i Wiktor są najlepszymi wokalistami tej edycji i oboje powinni zawalczyć w finale! Brawo! Wierzę, że to dopiero piękny początek i z całego serca życzę powodzenia – pisze jedna z komentujących osób.

Nie mogę się z tym pogodzić... zasłużyłaś na finał ...mam nadzieję że zrobisz ogromną karierę… z serca ci tego życzę!

"The Voice of Poland": Nie mogłam zebrać szczęki z podłogi

Sporo emocji wzbudzała też rywalizacja Marty i Moniki z zespołu Justyny Steczkowskiej. Obie wokalistki mają mocne, charakterystyczne głosy, jednak w finale było miejsce tylko dla jednej z nich. Monika Wiśniowska-Basel musiała pożegnać się z programem, ku niezadowoleniu wielu widzów.

Monika powinna być w finale. Wspaniały głos w pięknej kobiecie. Tyle w temacie.

Z całym szacunkiem do Marty, ale mi bardziej od samego początku podobała się Monika. A to co zrobiła dzisiaj z piosenką Jacksona... Nie mogłam zebrać szczęki z podłogi! – przyznała widzka.

Nie brakowało też osób zadowolonych z takiego werdyktu - widzowie porównują Martę do jednej z najlepszych wokalistek na świecie.

Marta, nasza polska Adele, życzę ci wygranej, trzymam kciuki.

Czarny koń tej edycji, jesteś wspaniała – piszą o Marcie.

"The Voice of Poland". Steczkowska i Piekarczyk znów wymieniają uwagi

Odpadła też Julia Stolpe z grupy Sylwii Grzeszczak, która wykonała utwór grupy Queen, poruszając emocje widzów. Chociaż jej kariera w "The Voice" dobiegła końca, to wygląda na to, że artystka ma już wiernych fanów.

Miałam ciary, łzy w oczach, wzruszenie, aż prawie wstałam z pozycji leżącej!! Od dawna cię słucham i uwielbiam! Zdecydowanie najlepszy występ jaki słyszałam.

Większość osób z aprobatą przyjęła za to odejście Karoliny Robinson z grupy Marka Piekarczyka. Kobieta wyróżniała się ekscentrycznym stylem.

Wreszcie odpadła! To, czy lepiej zaśpiewała to i tak mnie nie przekonuje ta Karolina, nie moja bajka! Według mnie nie należał jej się etap półfinałowy, a jurorzy nie mają odwagi powiedzieć jej prawdy o jej śpiewie i tym co prezentuje!

W finałowym odcinku programu o zwycięstwo walczyć będą: Rafał Kozik, Bartosz Madej, Wiktor Dyduła i Marta Burdynowicz.