"The Voice of Poland". Znamy wszystkich finalistów. Nie zabrakło emocji i łez

W niedzielnych odcinkach programu "The Voice of Poland" nie brakowało emocji i łez wzruszenia. O finał walczyło osiem osób z czterech drużyn. Kogo zobaczymy w ostatnim odcinku tej edycji? Sprawdzamy!

"The Voice of Poland". Znamy wszystkich finalistów

Jako pierwsi o finał walczyli uczestnicy z drużyny Sylwii Grzeszczak. Rafał Kozik i Julia Stołpe zachwycili wykonaniem hitów "No Time To Die" oraz "Who Wants To Live Forever". Decyzją jurorki i widzów do finału awansował Rafał Kozik.

W drużynie Marka Piekarczyka zaprezentowali się Bartosz Madej i Karolina Robinson.

Mam do was wielki szacunek i jesteście mi bardzo bliscy. Bartek jesteś oryginalnym człowiekiem i wszystko, co robisz, robisz na wysokim poziomie. Karolina zawsze chciałem, żebyś zaśpiewała swoją piosenkę i pokazała, jaka jesteś naprawdę - powiedział Marek Piekarczyk.

Ostatecznie do finału awansował Bartosz Madej.

W drużynie Tomsona i Barona zmierzyli się Wiktor Dyduła i Paulina Gołębiowska.

Świat się robi smutny i potrzeba takich ludzi jak ty, którzy śpiewając, pokazują, że świat jest piękny - ocenił występ Wiktora Piekarczyk.

Jesteś czarodziejką. To co robisz z głosem... Dbasz o każdy dźwięk - mówiła o Paulinie Sylwia Grzeszczak.

W tym starciu górą był Wiktor Dyduła.

Jako ostatnie w programie "The Voice of Poland" zaprezentowały się Monika Wiśniowska-Basel i Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej.

Dwie wspaniałe kobiety i dwa wspaniałe wokale. To trudna decyzja, cieszę się, że nie należy do mnie - próbowała doradzić Sylwia Grzeszczak.

Czwartą finalistką została Marta Burdynowicz.