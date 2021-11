Więcej o programach rozrywkowych przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Przez program "Rolnik szuka żony" przewinęła się już masa uczestników. Jednym udało znaleźć się miłość, innym, niestety, nie. W gronie szczęśliwców znaleźli się Bogusia i Krzysztof, którzy zaręczyli się na antenie telewizyjnej jedynki. Minęło zaledwie kilka miesięcy od poznania, a para już stanęła na ślubnym kobiercu.

"Rolnik szuka żony". W programie wiele osób znalazło miłość. Oni wzięli ślub

"Rolnik szuka żony". Bogusia i Krzysztof są już po ślubie! Jest zdjęcie z ceremonii

W połowie listopada na antenie Telewizji Polskiej został wyemitowany odcinek, podczas którego uczestnicy dokonywali ostatecznych wyborów. W pewnym momencie doszło do zaskakującej sytuacji. Co prawda Bogusia i Krzysztof od początku mieli się ku sobie, ale chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko zdecydują się, by wejść na kolejny etap znajomości. Nawet Marta Manowska była zaskoczona, kiedy uczestnik poprosił swoją kandydatkę o rękę.

Okazuje się, że Bogusia i Krzysztof nie czekali długo z ceremonią. Już są po ślubie, o czym można dowiedzieć się z oficjalnego profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku.

Zwykle staramy się wam nie zdradzać zakończenia żadnej z opowiadanych przez nas historii. Ale czasem szczęściem po prostu trzeba się podzielić. Dziś "tak" powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof. Gratulacje! PS. Więcej opowiemy wam w świątecznym odcinku "Rolnika" - czytamy.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć parze szczęścia na nowej drodze życia!

Jesteście ciekawi, co u pozostałych uczestników programu "Rolnik szuka żony"? Nowy odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę o 21:15 na antenie TVP.