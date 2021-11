Więcej informacji o programach rozrywkowych znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Ósma edycja programu "Rolnik szuka żony" wzbudza wiele emocji. Wyjątkowo dużo dostarcza ich zwłaszcza dwójka uczestników - Kamila i Stanisław. Według widzów, kobieta dokonała nieodpowiedniego wyboru. Z kolei mężczyzna nie dokonał go wcale. Uznał, że nie chce spróbować nawiązać bliższej relacji z ani jedną zaproszoną do siebie na gospodarstwo kobietą.

"Rolnik szuka żony". Jedna z kandydatek Stanisława znalazła miłość poza programem? Pokazała zdjęcie

Na zaproszenie rolnika na jego gospodarstwo przyjechała Teresa, Roksana i Aleksandra. Zarówno one, jak i widzowie długo musieli czekać, aż mężczyzna dokona wyboru. Kiedy odrzucił wszystkie panie, internauci zaczęli podejrzewać, że w jego życiu, poza kamerami, pojawiła się inna kobieta. Tymczasem wygląda na to, że to jedna z jego kandydatek znalazła szczęście u boku tajemniczego mężczyzny.

Na InstaStories Roksany pojawiło się zdjęcie, na którym widać splecione dłonie - damską oraz męską. Można podejrzewać, że to chłopak, z którym Roksanę łączy coś więcej niż tylko przyjacielska relacja.

Roksana z 'Rolnik szuka żony' znalazła partnera? Instagram/schminkenbysarna

Jak myślicie, które relacje z trwającej jeszcze edycji przetrwają? Widzowie na razie dają marne szanse Kamili i Adamowi. W sieci nie brakuje komentarzy, że kobieta nie jest zadowolona ze swojego wyboru, co po niej widać w każdym odcinku. Zgadzacie się z tym?

