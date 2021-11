Więcej informacji na temat seriali i nowych produkcji filmowych znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Produkcja "M jak miłość" robi, co może, by serial stale wiódł prym pod względem oglądalności. Póki co świetnie jej się to udaje, choć już niebawem z ekranu telewizyjnej dwójki zniknie Barbara Kurdej-Szatan (ZOBACZ: Barbara Kurdej-Szatan straciła pracę w TVP. Informację podał sam Jacek Kurski). To nie koniec przykrych wieści dla fanów serialu. Na planie prace jakiś czas temu zakończyli również Olga Szomańska i Tomasz Oświeciński. Bohaterowie, w których się wcielają, zginą w wyniki śmiertelnego wypadku.

Szomańska i Oświeciński żegnają się z "M jak miłość". Po śmierci Marzenki i Andrzejka wróci inna para. Szczęście w nieszczęściu!

Marzenka i Andrzejek zyskali sporą sympatię widzów, dlatego ich uśmiercenie jest niebywale zaskakującą decyzją. Niemniej - cała sytuacja sprawi, że do serialu powrócą starzy bohaterowie. Ich też brakowało na posterunku w Lipnicy! Mowa o Soni (Barbara Wypych) oraz Janku (Tomas Kollarik). O wszystkim poinformował serialowy Rafał Stadnicki (Jakub Kucner).

Mieliśmy trochę przerwy, bo Barbara Wypych i Tomek Kollarik mieli przerwę serialową. Teraz jakby wracamy. Postać Rafała cały czas się gdzieś obracała. Teraz będzie tego szczególnie dużo z powodu odejścia z serialu Tomasza Oświecińskiego i śmierci serialowego Andrzejka i Marzenki. Rafał będzie miał sporo roboty na głowie, będzie się działo. Już niedługo te odcinki "M jak miłość". Po śmierci Marzenki i Andrzejka zostanie dziecko po nich i to zostanie bardzo ciekawie poprowadzone. Scenarzyści wymyślili to tak, że widzowie będą zadowoleni - wyjawia model w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Warto dodać, że tuż po śmierci Marzenki i Andrzejka rozpocznie się kolejny ważny etap w życiu Uli (Iga Krefft) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Młode małżeństwo zapragnie adoptować córkę przyjaciół, jednak n drodze stanie im ciocia dziewczynki, Beata (Izabela Warykiewicz).

