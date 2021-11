Więcej ciekawostek na temat uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz na stronie Gazeta.pl

"Rolnik szuka żony" jest jednym z najpopularniejszych programów w Polsce. Niebawem zakończy się ósma edycja, a wraz z nią do historii przejdą losy bohaterów biorących w niej udział. Z pewnością jedną z takich osób będzie Stanisław, któremu nie udało się znaleźć miłości i odesłał do domu wszystkie kobiety zabiegające o jego względy. W tym gronie znalazła się również Roksana, która na decyzję mężczyzny zareagowała płaczem. Wszystko jednak wskazuje na to, że emocje poszły na bok i ich relacje są bardzo dobre.

"Rolnik szuka żony". Roksana podsumowała udział w programie

Kobieta w obszernym wpisie wypowiedziała się na temat programu. Okazuje się, że Roksana bardzo ciepło wspomina pobyt w domu Stanisława, a także podziękowała wszystkim za wspólnie spędzone chwile i możliwość udziału w show.

Chciałabym podziękować wszystkimi, którzy byli obecni ze mną podczas niezapomnianej przygody, jaką był udział w programie "Rolnik szuka żony"[…]. Zaakceptowaliście mnie taką, jaka jestem naprawdę. Nasze uśmiechy, spojrzenia, gesty wyrażały więcej niż tysiąc słów wypowiedzianych przed kamerami.

Miłe słowa zostały również skierowane w stronę rodziny Stanisława. Roksana nie zapomniała o nich wspomnieć.

Dziękuję również rodzinie Stasia za zrozumienie, gościnność oraz szczerość. Dzięki temu czułam się jak w domu.

Roksana dodała również, że udział w show otworzył przed nią nowy etap w życiu, który pozwoli jej odnaleźć miłość i szczęście. W komentarzach pod postem fani życzyli jej powodzenia i gratulowali udziału w programie.