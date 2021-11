Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Paulina Papierska wystąpiła w pierwszej edycji "Top Model", gdy miała zaledwie 19 lat. Przyznała, że odważyła się na ten krok za sprawą znajomych, którzy namówili ją do pójścia na casting. Już na samym początku przygody z programem okazało się, że ma wszelkie predyspozycje do tego, by spróbować kariery w modelingu. Na castingu zachwyciła jurorów naturalnością i w kolejnych odcinkach przełamywała bariery. Wygrana w "Top Model" nie zagwarantowała jej kariery w modelingu. Sprawdziliśmy, co u niej słychać.

"Top Model". Paulina Papierska wygrała pierwszą edycję programu i zrezygnowała z kariery w modelingu

Paulina Papierska, zanim dostała się na casting do "Top Model", swoją przyszłość wiązała z położnictwem. To właśnie ten kierunek chciała studiować, ale los miał dla niej inne plany. W programie wyznała, że nigdy nie brała udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Udowodniła jednak, że ma naturalny talent do pozowania. Szybko okazało się, że Paulina nie zamierza wiązać reszty życia z modelingiem.

Aż trudno uwierzyć, że od zwycięstwa Papierskiej minęło 11 lat. Paulina porzuciła karierę i wyprowadziła się z Polski. Ma na swoim koncie kilka kampanii reklamowych, ale ostatecznie nie może pochwalić się wielkimi osiągnięciami w modelingu. Na stałe mieszka w Norwegii, gdzie ułożyła sobie życie. Ma męża i dwójkę dzieci - synów Gabriela i Alexa, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Ostatni post Papierskiej na Instagramie pochodzi z 9 lipca 2020 roku. Mimo to jej profil obserwuje ponad 22 tys. internautów. Paulina w ciągu tych 11 lat prawie nic się nie zmieniła. W dalszym ciągu stawia na naturalność i najczęściej na zdjęciach można zobaczyć ją bez makijażu.

Widać, że Paulina spełnia się w macierzyństwie. Bardzo się zmieniła od pierwszej edycji "Top Model"?