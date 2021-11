Więcej o gwiazdach kina przeczytasz na Gazeta.pl

Po wielu trudnych przejściach i opóźnieniach, którym nie pomogła trwająca pandemia, od 26 listopada 2021 na ekranach kin można oglądać "Dziewczyny z Dubaju". W obsadzie znalazła się plejada polskich gwiazd m.in. Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Katarzyna Figura czy Jan Englert, a także zagraniczni aktorzy. Chociaż nazwiska grających w filmie Włochów na razie nie są jeszcze tak rozpoznawalne, jest szansa, że niebawem będzie o nich głośno. Przyjrzeliśmy się im nieco dokładniej.

"Dziewczyny z Dubaju": Giulio Berruti

Berruti urodził się w 1984 roku. Ma doświadczenie nie tylko jako aktor, ale również producent filmowy i model. Z wykształcenia jest... dentystą! Na wielkim ekranie debiutował w 2003 roku epizodyczną rolą w komedii "Lizzie McGuire". Jak dotąd najbardziej rozpoznawalną produkcją w jego karierze jest "Monte Carlo", gdzie zagrał u boku Seleny Gomez.

"Dziewczyny z Dubaju": Andrea Preti

Preti urodził się w 1986 roku w Danii. Jako nastolatek przeniósł się z rodziną do Włoch i rozpoczął karierę w modelingu. Jego największym marzeniem było jednak zostanie aktorem, dlatego wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczył się w nowojorskiej Susan Batson Academy. W 2015 roku wyreżyserował własny film zatytułowany "One More Day", w którym zagrał również jedną z ról.

"Dziewczyny z Dubaju": Iacopo Ricciotti

Ricciotti urodził się w 1994 roku. Bardzo intensywnie uczył się aktorstwa - ukończył nie tylko kierunkowe studia, ale brał także udział w warsztatach w wielu włoskich szkołach. Na koncie ma m.in. rolę w serialowej ekranizacji powieści "Genialna przyjaciółka" czy epizod filmie "Tell It Like a Woman", gdzie zagrał u boku Cary Delevingne. Ricciotti pojawił się także jako kaskader w głośnym filmie "Dom Gucci".

"Dziewczyny z Dubaju": Luca Molinari

O tym włoskim aktorze z całej czwórki wiadomo zdecydowanie najmniej. Na ekranie debiutował w 2016 roku niewielką rolą w filmie "Mob Handed", a póki co do najbardziej rozpoznawalnych filmów z jego udziałem należy "The Lady from the Sea" z 2020 roku. Co ciekawe, Molinari prowadził konto na Instagramie, jednak teraz aktor jest nieobecny w mediach społecznościowych.

