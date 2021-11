Chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata rozrywki? Zajrzyj na stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Inga Bartnikowska pożegnała się z "Hotelem Paradise", ale jak wiadomo, w show nie brakuje zwrotów akcji. Odchodząc, stwierdziła, że to nie koniec jej przygód na wyspie. W programie nie udało jej się stworzyć pary i jako singielka wróciła do kraju. Być może taki stan rzeczy nie potrwa długo. Fani łączą ją w parę z "Hiszpanem" z "Love Island". Inga wyjawiła, że niebawem planuje spotkać się z Jurkiem i nie ukrywa, że nie może się doczekać. Poczują do siebie miętę? Internauci twierdzą, że bardzo do siebie pasują.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Hotel Paradise". Co słychać u byłych uczestników? Matt jest z gwiazdą "Love Island", Sonia poprawia urodę

Zobacz wideo "Love Island". Adrian wybrany największym dżentelmenem Wyspy Miłości. Jego byłe partnerki tego nie potwierdzają: Dużo się sprzeczaliśmy

Inga z "Hotelu Paradise" i Jurek z "Love Island" łączeni w parę przez fanów

Inga nie ukrywała, że ma złe doświadczenia w relacjach damsko-męskich. W przeszłości wiele razy się sparzyła. Doświadczyła przemocy - została rzucona przez partnera w dniu urodzin po tym, gdy dla niego przeprowadziła się do Hiszpanii.

PRZECZYTAJ: "Hotel Paradise". Inga o traumatycznych doświadczeniach w związku. "Przykre to jest, ale byłam bita przez rok"

Bartnikowska przyznała, że szykuje się w podróż po Hiszpanii. Zamierza pokazać fanom miejsca, które są dla niej ważne.

Będę pokazywać wam, gdzie pracowałam, gdzie mieszkałam, fajne miejsca w Walencji. Pokażę też moich hiszpańskich przyjaciół i jak spędzam każde dni - zapowiedziała.

Pojawiły się głosy, że Inga i Jurek pasowaliby do siebie. Uczestniczka opublikowała komentarz jednej z fanek na InstaStories.

Boże, dziewczyno. Pasowałabyś do Jurka z "Love Island". Powiedz, że się znacie - napisała jedna z fanek.

Inga z 'Hotelu Paradise' i Jurek z 'Love Island' łączeni w parę przez fanów Fot. Instagram/ inga_hotelparadise

Inga postanowiła nie trzymać internautów w niepewności i zdradziła, co łączy ją z "Hiszpanem".

Poznaliśmy się na Instagramie, ale niedługo widzimy się w Walencji. Przyznam, że nie mogę się doczekać - podkreśliła Bartnikowska.

Jurek na swoim InstaStories jak do tej pory nie nawiązał do Ingi, co może się wkrótce zmienić.

Od prezenterki telewizyjnej do królowej Hiszpanii. Relacjonowała wojnę, wdała się w romans

Myślicie, że tworzyliby zgraną parę?