Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka. Ich związek to dowód na to, że prawdziwą miłość można znaleźć także w telewizyjnym show. Do porodu zostało już niewiele czasu. Małżonkowie dzielą się z obserwatorami wszystkimi przygotowaniami do porodu. Wiadomo już, gdzie Agnieszka będzie rodzić, jakie łóżeczko wybrali dla dziecka, a także... poznaliśmy płeć ich pociechy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczkowska pozuje z coraz większym brzuchem

Para została dobrana w czwartej edycji programu. Tym razem eksperci trafili w dziesiątkę. Małżeństwo nie tylko przetrwało show. Aga i Wojtek ostatnio odnowili śluby, zapowiadają też, że zorganizują dla siebie ceremonię w kościele - ale na swoich zasadach, po pandemii i bez kamer. Teraz dawni uczestnicy show spodziewają się dziecka. Agnieszka chętnie relacjonuje przebieg ciąży na swoim Instagramie. Para właśnie zabiera się za składanie łóżeczka dla swojej pociechy.

Aga i Paweł już niedługo będą rodzicami. Podali płeć dziecka

Przyszli rodzice nie kryją ekscytacji związanej z oczekiwaniem na narodziny potomstwa. Ostatnio na InstaStories Agnieszka poinformowała, jakiej płci będzie maluch. Na jednym ze slajdów dodała naklejkę "Baby Girl" i pojawiający się napis:

It’s a girl!

Dziewczynka ma pojawić się na świecie już niedługo, tymczasem rodzice dbają o to, żeby wszystko było dla niej gotowe. Składają meble, uzupełniają zapasy, piorą pościel.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek przeszli długą drogę

Para prowadzi swój kanał na YouTubie. Tam w jednym z ostatnich filmików Agnieszka i Wojtek opowiedzieli o swojej drodze do rodzicielstwa. Jak się okazuje - nie była ona łatwa.

Nadal mam obawy… pewnie miną one dopiero w momencie kiedy ujrzę pierwszy raz moje dzieciątko. Obecna ciąża nie jest naszą pierwszą… - napisała na Instagramie kobieta.

Na YouTubie razem z mężem szczerze mówiła o swoich poronieniach. Trzymamy kciuki, żeby tym razem obyło się bez żadnych komplikacji.