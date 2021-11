Bądź na bieżąco. Więcej artykułów o bohaterach telewizyjnych show przeczytasz na Gazeta.pl.

Marta i Paweł poznali się na planie siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zgodnie z zasadami mężczyzna zaprosił na gospodarstwo trzy kobiety, które wcześniej zwróciły jego uwagę, ale to właśnie do Marty ciągnęło go najbardziej. Gdy kamery zniknęły, uczucie pary rozkwitło. Niedługo później kobieta wraz z córeczką z poprzedniego związku przeprowadziła się na wieś do ukochanego.

Marta i Paweł z programu "Rolnik szuka żony" pokazali jak urządzają dom

Marta i Paweł zyskali popularność dzięki miłosnemu show, ale później pojawili się także w programie tanecznym "Dance, dance, dance". Ich kariera nabrała rozpędu, przez co mogli pozwolić sobie na kupno domu. Nieruchomość jest do remontu. Zakochani chętnie dzielą się w social mediach postępami z budowy.

Ostatnio Paweł pokazał na InstaStories, jak samodzielnie robi stół do jadalni. Solidny mebel jest wykonany ze 150-letnich belek.

Pierwszy raz w życiu robię stół.

Na kolejnym zdjęciu zadał żartobliwe pytanie:

I jak? Farmer czy stolarz?

Na zdjęciach pokazał jadalnię i kuchnię. Na ścianach są cegły, nad stołem zawisł rustykalny żyrandol. W tle widać kuchnię, której podłoga została pokryta panelami w kolorze jasnego drewna. Białe fronty szafek zdobią uchwyty w kolorze złota. Wszystko tworzy niesamowicie przytulny klimat. Paweł zdradził, że to pomieszczenie już niebawem będzie w pełni urządzone.

Kuchnia też już prawie gotowa.

A wy? Śledzicie losy Pawła i Marty?