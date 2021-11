Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.



Kasia z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" została przez ekspertów połączona w parę z Pawłem. Kobieta na ekranie nie wydaje się być przekonana do tej decyzji. Wiele razy zachowywała się w sposób, który nie spodobał się widzom.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program opierający się na eksperymencie. Eksperci z dziedziny antropologii i psychologii mają dobrać osoby w pary tak, żeby idealnie do siebie pasowały. Robią to na podstawie testów, pomiarów ciała i rozmów z uczestnikami. W tym sezonie, zdaniem wielu widzów, eksperyment nie poszedł najlepiej. Dowodem na to jest między innymi małżeństwo Kasi i Pawła. Widzowie często piszą, że kobieta nie wie, czego chce i nie wierzą w szczęśliwą przyszłość tej dwójki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia na starych zdjęciach

Kasia wiele razy próbowała odnaleźć prawdziwą miłość, jednak do tej pory jej się to nie udawało. Przez lata bardzo się zmieniła. Okazuje się, że nie tylko Aneta ma w swoich mediach społecznościowych całą kolekcję archiwalnych zdjęć. Zobaczcie jak wyglądała Kasia zanim w ogóle poznała Pawła.

Kasia z 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Facebook

Zacznijmy od jednej z najstarszych fotografii opublikowanych przez Kasię. Kobieta była przeuroczym maluchem. Grzywka chyba nigdy już nie wróciła do łask - ale spojrzenie zostało to samo!

Kasia ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Facebook - Kasia Zięciak

Widać, że kobieta lubiła aktywnie spędzać czas. Przeglądając zdjęcia, możemy stwierdzić, że lubi zwłaszcza wypady w góry. Nie brakuje też fotografii z egzotycznych wakacji. Na jednych z nich kobieta pozuje nad basenem, w tle widać rosnące palmy. To wspomnienia z wyjazdu do Sharm El Sheik w Egipcie. Na innej fotografii uczestniczka programu nurkuje wśród rafy koralowej.

Kasia z 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Facebook

Widać też, że Kasia konsekwentnie trzyma się ciemnych włosów, ale kiedyś chętnie eksperymentowała z różnymi kolorami szminek.

Kasia ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Facebook

Jak podoba wam się Kasia na zdjęciach z przeszłości? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.