W 506. odcinku "Milionerów" ze swojej szansy na wielką wygraną próbował skorzystać Sebastian. Jak brzmiało pytanie za 125 tysięcy złotych?

"Milionerzy". Mieszkanka Jamajki to:

Sebastian stanął przed wielką szansą na wygraną. Na drodze do zwycięstwa stanęło jednak pytanie za 125 tysięcy złotych. Uczestnik musiał odpowiedzieć poprawnie, by móc grać dalej.

Mieszkanka Jamajki to:

A. Jamajczanka

B.Jamajkanka

C. jamajka

D. Jamajka

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Jak brzmi prawidłowa odpowiedź na pytanie Mieszkanka Jamajki to...?

Mieszkanka Jamajki to Jamajka. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Intuicja nie zawiodła Sebastiana. Trzeba przyznać, że to pytanie było podchwytliwe. Ten sam wyraz pisany małą literą to rum produkowany na terenie karaibskiego kraju.

"Milionerzy". Ponad 500. odcinków kultowego teleturnieju

Hubert Urbański, który jest prowadzącym teleturniej "Milionerzy" ostatnio mógł świętować 500. odcinek programu. Jak przyznał, podczas celebrowania jubileuszowego odcinka "wjechał tort, było konfetti". Najmilsze było jednak zdaniem prowadzącego to, że na plan weszły wszystkie osoby, które współpracują przy tworzeniu programu - z czego niektóre są za kulisami "Milionerów" od początku, czyli od 1999 r.

To jest takie wzruszające. Człowiek sobie uświadamia, że czas płynie, że nie jesteśmy młodsi.

Tymczasem widzowie "Milionerów" czekają na kolejnego wielkiego zwycięzcę, który dołączy do grona dotychczasowych wygranych, czyli Krzysztofa Wójcika, Marii Romanek, Katarzyny Kant-Wysockiej oraz Jacka Iwaszko.