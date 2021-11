Więcej informacji na temat popularnych programów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

"The Voice Kids" jest programem telewizyjnym, który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Polscy widzowie mogą oglądać zmagania młodych uczestników od 2018 roku. Muzyczne talent show to bardzo często trampolina do sukcesu dla wielu zdolnych wokalistów. Najlepszym przykładem jest Roksana Węgiel, która podbiła serca jury piosenką "Halo". Mogłoby się wydawać, że ciężko będzie dorównać tak świetnemu występowi. Okazuje się jednak, że uczestnicy ukraińskiej edycji zaprezentowali dużo wyższy poziom. Internauci oszaleli na ich punkcie.

"The Voice of Poland". Ci trenerzy pożegnali się z programem po jednej edycji

Zobacz wideo Cleo popłakała się w "The Voice Kids"

Niesamowita bitwa w "The Voice Kids"

Na scenie zaprezentowało się troje uczestników. Już od pierwszych sekund występu można było przypuszczać, że będzie to niezapomniana bitwa. Publiczność oraz jurorzy nie potrafili opanować emocji. Młodzi wokaliście wspaniale poradzili sobie z niezwykle trudnym utworem z repertuaru Beyoncé. Trzeba przyznać, że była to bardzo wyrównana walka. Zwycięzcą okazał się Alexandre Zazarashvili, który zaśpiewał jako ostatni. Chłopiec wygrał również cały program i ma już na swoim koncie kilka piosenek.

Pod filmem, który znalazł się na TikToku ukazujący fragment programu, pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci nie mogli wyjść z podziwu, jak wysoki poziom zaprezentowali uczestnicy ukraińskiej edycji popularnego talent show.

Niesamowite głosy i wielki talent. Ciarki przechodzą.

Mogłabym tego słuchać cały dzień. Najlepsza bitwa, jaką kiedykolwiek słyszałam.

Za każdym razem, jak to słyszę, to mam ciarki i płakać mi się chce.

Przepięknie! Wersja Roksany Węgiel się chowa - napisali internauci.

Nagranie stało się wielkim hitem, do tej pory obejrzało go ponad pół miliona użytkowników.