Dziesiąta edycja "Top Model" przeszła do historii. Podczas widowiskowego finału na żywo to właśnie Dominice przypadło zwycięstwo. Wcześniej wyeliminowała Julię, a na samym końcu rywalizowała z Nicole, ale to piękna blondynka okazała się najlepsza. Internauci skomentowali jej zwycięstwo. Posypały się gratulacje, ale zdania są podzielone, gdyż każdy miał wcześniej swoją faworytkę. Zmagania modelek obserwowali także niektórzy uczestnicy poprzednich edycji. Jak zareagowali?

"Top Model". Byli uczestnicy komentują zwycięstwo Dominiki: Jest dobrą modelką z piękną twarzą, ale...

Poczynania modelek na wybiegu śledził m.in. Hubert Gromadzki, który sam brał udział w programie w 2018 roku i zajął wówczas drugie miejsce. Wie więc, z jakim stresem zmagały się finalistki. Przyznał, że wygrana Dominiki to dobry wybór, ale jej życie mocno się zmieni. Przewiduje, że będzie bardzo zajęta.

Jako model mogę stwierdzić, że jest bardzo dobrą modelką z piękną twarzą, ale będzie bardzo dużo pracować, z pewnością zobaczymy ją w kampanii (np. biżuterii), jak i na wybiegach - ocenił Gromadzki.

Z kolei Dawid Woskanian, Dominic d'Angelica, Ernest Morawski i Michał Baryza pogratulowali Dominice zwycięstwa. Inny były uczestnik - Mateusz Maga, przyznał w komentarzach na Instagramie, że jego faworytką od początku była Julia. Wśród internautów zdania są podzielone - w końcu głosy rozłożyły się na trzy osoby. Niektórzy przewidują, jak będą wyglądać kariery dziewczyn.

Jestem w szoku. Oczywiście brawa dla niej, ale z całej trójki finalistek starała się najmniej przez cały program.

Nicole bez tego programu osiągnie sukces, Dominika skończy z sukcesem na Instagramie. Ten program o tym wie i wybiera osoby z potencjałem na influencerów, nie na modelów - czytamy w komentarzach na profilu programu.

"Top Model". Julia Sobczyńska przy wszystkich oświadczyła się ukochanej. "Wygrałam!"

Tym razem w finale nie walczył żaden mężczyzna. Jurorzy zdecydowali, że najbardziej zasługują na to trzy modelki o zupełnie różnej urodzie, co przyczyniło się do tego, że i opinie są skrajnie różne. A komu wy kibicowaliście?