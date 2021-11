Więcej informacji o programie "Top Model" znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Do tegorocznej edycji "Top Model" zgłosiło się wielu wyjątkowych uczestników, którzy przez kilkanaście tygodni starali się dojść do wielkiego finału. Jednak do walki o zwycięstwo zostały wybrane trzy piękne kobiety. Każda z nich przebyła długą drogę w programie i zdobyła grono wiernych fanów. Widzowie z zapartym tchem śledzili wszystkie zadania, które były przed nimi stawiane. Ciężka praca i ogromna determinacja doprowadziły je do ostatniego etapu. Już wkrótce poznamy zwyciężczynię dziesiątej edycji popularnego show.

Meg Ryan kończy 60 lat. Najpiękniejsza kobieta lat 90. zmieniała się na naszych oczach

Zobacz wideo Wersow wystąpi w "Top Model"

"Top Model". Julia nie zostanie zwyciężczynią programu

Julia pożegnała się z finałem "Top Model". To właśnie ona zebrała najmniej głosów od widzów oraz jurorów. Tym samym zajęła trzecie miejsce w jubileuszowej edycji programu. Julia Sobczyńska od początku programu była uważana za wielką faworytkę. Jak widać - widzowie i jurorzy ostatecznie zdecydowali inaczej.

Julia Sobczyńska zdaniem wielu internautów ma szansę na ogromną karierę w świecie modelingu. Dziewczyna zachwyciła także podczas praskiego Fashion Week, gdzie wzięła udział w czterech pokazach i spodobała się zarówno jurorom, jak i projektantom. Julia wielokrotnie podkreślała, że jej marzeniem jest praca dla najlepszych projektantów. Być może dzięki udziałowi w "Top Model" uda się je spełnić.

"Top Model. Finał". Krupa na beżowo, ale przebiła ją Sokołowska. Boska kreacja i nowa fryzura

"Top Model". Szansę na wygraną wciąż mają Nicole i Dominika

Głosowanie na zwyciężczynię jubileuszowej edycji "Top Model" wciąż trwa. W programie pozostały Nicole i Dominika. Już niebawem dowiemy się, która z nich otrzyma swoją szansę na spełnienie marzeń. Co jest do wygrania w dziesiątej edycji programu?

Główna nagroda w "Top Model" składa się z trzech elementów:

nagrody pieniężnej w wysokości 100 tysięcy złotych,

kontraktu z agencją modelek i modeli "Modelplus",

sesji okładkowej w magazynie "Glamour".

Oprócz tego wszyscy uczestnicy mogą liczyć na rozgłos oraz rozpoznawalność nie tylko w świecie mody, ale także w social mediach. Kto dołączy do poprzednich zwycięzców programu? Tego dowiemy się już niebawem.