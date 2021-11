Więcej informacji o "Milionerach" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

We wtorek 23 listopada został wyemitowany 504. odcinek "Milionerów". Okazało się, że całe show skradł Maciej Kapek, student amerykanistyki i filologii rumuńskiej. Uczestnik ewidentnie nie spieszył się z udzielaniem odpowiedzi na zadane pytania. Publiczność w studiu była rozbawiona jego zachowaniem, a co na to internauci? Na Facebooku rozpętała się burza w komentarzach.

Rihanna zostawia za sobą "ogon", a Sandra Kubicka woli własny zapach

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

Uczestnik "Milionerów" podzielił fanów programu

Występ Macieja został podzielony na dwa odcinki. W pierwszym zdążył udzielić odpowiedzi tylko na jedno pytanie i nie zaprezentował wszystkich umiejętności. Ciekawiej zrobiło się w kolejnej rozgrywce. Okazało się, że Hubert Urbański miał do czynienia z niezwykle pewnym siebie mężczyzną. Często rzucał sarkastycznymi uwagami i zagadywał prowadzącego. Dokładnie i długo analizował wszystkie możliwe odpowiedzi.

Publiczność w studiu nie kryła rozbawienia, widząc zachowanie studenta amerykanistyki i filologii rumuńskiej. Nie wszystkim jednak spodobała się dynamika gry młodego uczestnika. Widzowie na bieżąco komentowali cały odcinek. Na oficjalnym fanpage'u "Milionerów" pojawiło się dużo krytycznych słów skierowanych w stronę Macieja.

Współczuję tylko osobom, które czekały dzisiaj na grę i się nie doczekały.

Nie wytrzymałam i pierwszy raz w życiu wyłączyłam telewizor, szkoda zdrowia i nerwów.

Atencjusz, któremu się wydaje, że jest zabawny.

Za długo! Co tam się dzieje? - napisali widzowie.

Administratorzy profilu zaapelowali o to, by internauci zachowali szacunek dla uczestnika. Pojawiły się również osoby, które stanęły w jego obranie, tłumacząc, że zachowanie Macieja najprawdopodobniej wynikało z ogromnego stresu wywołanego uczestnictwem w programie. Mężczyzna pojawi się jeszcze w show, rozpocznie środowy odcinek "Milionerów" pytaniem za 75 tysięcy.