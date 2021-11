Bądź na bieżąco. Więcej artykułów o telewizyjnych show przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Czwarta edycja "Hotel Paradise" zbliża się ku końcowi. Jedną z najbardziej zapadających w pamięci par z pewnością jest Wiki i Miłosz, którzy mimo wielu przeszkód obiecali sobie, że nie zrezygnują z łączącej ich relacji. W show emitowanym na TVN7 nie brakuje zwrotów akcji. Doszło do kolejnych zmian, przez co Wiktoria jest z Mateuszem, a Miłosz z Vanessą. Fani nie przestają zasypywać uczestników pytaniami, czy tworzą parę po powrocie z wyspy. Uwagę widzów przykuł najnowszy post mężczyzny, w którym rozpisał się o wielkiej miłości. Nawiązywał do Wiktorii?

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Hotel Paradise". Co słychać u byłych uczestników? Matt jest z gwiazdą "Love Island", Sonia poprawia urodę

Zobacz wideo Inga z "Hotelu Paradise" o swoich toksycznych związkach

"Hotel Paradise". Miłosz pisze o wielkiej miłości. Ma na myśli Wiktorię?

Miłosz z okazji 23 urodzin zrobił na Instagramie podsumowanie dotychczasowych osiągnięć. Wpis opatrzył zdjęciem z przeszłości, na którym ma nie więcej niż kilka lat. Przyznał, że najważniejszą wartością w jego życiu jest właśnie miłość, która jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody.

Najbardziej szalony rok w moim życiu. (...) Życie zawsze stawiało mi "kłody" i nigdy nie miałem nic na tacy. Moją wartością, która ukształtowała małolata ze zdjęcia była miłość w domu. Jak to nawijam w Hakunie "wszystko wygrywa miłość" i to chyba największa życiowa prawda z którą prędzej czy później każdy z nas się zderzy. Bez względu czy to miłość do chłopaka, dziewczyny, mamy lub przyjaciela - zaczął uczestnik.

Miłosz we wpisie podkreślił, że zamierza konsekwentnie realizować wyznaczone cele, kierując się właśnie najważniejszą dla niego wartością.

23 latek, który pisze, że miłość jest najważniejsza. Tani chwyt influencera na łapki w górę, czy wskazówka faceta, który sporo przeżył i chce się podzielić istotną wartością jego życia? Oceńcie sami. Ten małolat nie spocznie, póki nie zrealizuje swoich marzeń, ostatnio mi to mówił. Wierzę mu. Wierzmy w siebie ludzie i niech to nas prowadzi do momentu w którym marzymy być - dodał.

"Rolnik szuka żony". Joanna o relacji z Kamilem. Zdradziła, czy nadal są razem

W komentarzach nie zabrakło życzeń urodzinowych od fanów, do których my również się przyłączamy. Wiktoria również zareagowała na emocjonalny post partnera i polubiła jego wywód. Myślicie, że ta dwójka kontynuuje relację po powrocie z wyspy?