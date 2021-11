Więcej o aktualnych programach telewizyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W "Rolnik szuka żony" Kamila jest tą uczestniczką, która wzbudza najwięcej emocji wśród widzów. Jej zachowanie w programie nie spotyka się z pozytywnym odbiorem, a często pod adresem rolniczki pojawiają się krytyczne komentarze. Jednak na samym początku widzowie byli zachwyceni jej urodą. Wzbudziła nawet niedowierzanie, że kobieta o takiej aparycji szuka miłości w telewizji. Kamila zmieniła się przez kilka ostatnich lat, co widać po dawnych zdjęciach.

"Rolnik szuka żony". Kamila przeszła metamorfozę. Jak rolniczka wyglądała kilka lat temu?

W mediach społecznościowych Kamili można znaleźć zdjęcia zrobione kilka lat temu. Widać na nich rolniczkę w nieco innym wydaniu. Zanim postanowiła znaleźć tego jedynego w programie, nosiła dłuższe włosy i grzywkę. Kolor też odstaje od tego, z którego dała się poznać w telewizji. Kiedyś wybierała ciemniejszy blond, a także refleksy. Lubiła także robić sobie selfie w lustrze. Na jednym z kadrów odsłania płaski brzuch, chwaląc się szczupłą sylwetką.

Kamila - uczestniczka programu 'Rolnik szuka żony 8' fot. instagram.com.kamila.bos

Kamila już po pierwszych odcinkach spotkała się z krytyką widzów. Ci wskazywali, że rolniczka stawia na pierwszym miejscu swoje gospodarstwo, czyli produkcję pieczarek, a zamiast miłości "szuka pracownika". Inni zarzucali jej, że w telewizji chce się jedynie wypromować. Uczestniczka przejęła się krytyką, lecz nie na długo. Na Instagramie prowadzi prywatne konto, na którym widnieje dopisek "Masz negatywne zdanie o mnie, nie obserwuj".

Rolniczka spośród trzech kandydatów wybrała Adama, co także spotkało się z dezaprobatą widzów. W ostatnim odcinku mieliśmy okazję oglądać, jak wyglądały rewizyty. Nie obyło się bez kłótni. Tym razem to rolniczki i rolnicy wybrali się do domu swoich wybranków. Jak oceniacie związek Kamili i Adama? Więcej zdjęć rolniczki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.