Staszek z programu „Rolnik szuka żony" długo nie mógł się zdecydować, która z kandydatek będzie dla niego najlepszą partnerką. Ostatecznie mężczyzna całkowicie skapitulował. Kiedy przyszedł czas na podjęcie decyzji, wszystkie kobiety odesłał do domów.

Taka decyzja nie spodobała się widzom, mimo, że od dawna spekulowali, na temat takiego rozstrzygnięcia spraw w gospodarstwie Stanisława.

Mężczyzna wystąpił w show TVP, ponieważ poszukiwał miłości. Mimo to, od pierwszego odcinka nie wykazywał większego zainteresowania kandydatkami, które zaprosił do swojego domu. Widzowie krytykowali jego postawę na portalach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Internauci krytykują Stanisława, a on uderza w produkcję

Napięcie rosło z każdym odcinkiem. Nawet wtedy, kiedy większość uczestników zdecydowała już, z kim chce kontynuować relację, Stanisław nie potrafił postawić wszystkiego na jedną z kandydatek. Żeby postanowić, co zrobić, potrzebował kolejnego odcinka. Ostatecznie mężczyzna zaproponował wszystkim trzem dziewczynom pozostanie na etapie przyjaźni.

„Rolnik szuka żony". Dlaczego Stanisław nikogo nie wybrał?

Odesłanie wszystkich kobiet i dalsze życie w samotności nie pasuje do formuły programu. W końcu rolnicy i rolniczki zgłaszają się tam z nadzieją na znalezienie miłości. Co powstrzymało Staszka, przed znalezieniem uczucia?

Widzowie spekulują, że w prywatnym życiu Stanisława pojawiła się inna ważna osoba. Według komentujących, do mężczyzny miała wrócić była narzeczona – musiał jednak dokończyć udział w programie, bo zobowiązywała go do tego umowa.

To więcej jak pewne, że z inna coś się toczyło już w trakcie nagrywania. Czy to była jego była, czy jakaś nowa, nie wiadomo.

Część komentujących zwraca uwagę, że postawa Stanisława od początku nie była szczera. Czy waszym zdaniem oszukał swoje kandydatki?