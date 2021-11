Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Choć Caroline i Mateusz z "Love Island. Wyspy miłości" rozstali się, to ujęcia pojawiające się na Instagramie świadczą, że nadal się spotykają. Wygląda jednak na to, że próbują ukryć to przed fanami.

Zobacz wideo „Love Island". Caroline przeprowadziła się do Polski. Jak się czuje?

Sprawdziliśmy, z kim się spotyka Matty Cash. To finalistka "Love Island"

"Love Island. Wyspa miłości". Caroline i Mateusz wciąż się spotykają?

Caroline i Mateusz po wygranej w "Love Island. Wyspie miłości" postanowili dać sobie szansę i kontynuowali związek zawarty przed kamerami. Na Instagramie chętnie chwalili się romantycznymi fotografiami, a fani mocno im kibicowali. Jednak spostrzegawczym internautom nic nie umknie. Kilka tygodni temu zauważyli, że Juchniewicz przestała publikować wspólne zdjęcia z ukochanym, co było zwiastunem końca związku. Choć informowali, że zamierzają mieć bliski kontakt, nikt nie spodziewał się, że tak szybko zaczną ponownie się spotykać. W weekend wybrali się na kolację ze znajomymi i to zostało odhaczone w ich mediach społecznościowych, ale obiad tylko we dwóje już nie.

Caroline i Mateusz z 'Love Island' na wspólnym wyjściu Instagram

Obydwoje wrzucali zdjęcia z tego samego miejsca, jednak nie zdradzali, że są razem.

Caroline i Mateusz z 'Love Island' na wspólnym wyjściu Instagram

Caroline i Mateusz z 'Love Island' na wspólnym wyjściu Instagram

To nie wszystko - pod ostatnim zdjęciem Caroline Mateusz zamieścił emoji z płomieniami i czerwonymi sercami.

Mateusz komentuje zdjęcie Caroline Instagram

Czyżby para zdecydowała się dać sobie jeszcze jedną szansę? A może nigdy nie doszło do rozstania, a chodzi jedynie o podkręcenie zainteresowania?

"Love Island". Wiktor i Magda snują plany o ślubie. Gdzie miałby się odbyć?

Zobacz też: "Love Island". Piotr szczerze o związku z Walerią. Po tym wyznaniu już wszystko jasne