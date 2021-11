Więcej informacji o programie telewizyjnym znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Nicole Akonchong, Julia Sobczyńska i Dominika Wysocka – to finalistki dziesiątej edycji programu "Top Model". Która z nich ma największe szanse na zwycięstwo? W trakcie programu o losach uczestniczek decydują członkowie jury, ale to nie oni wybierają zwyciężczynię. Ostateczny werdykt jest w rękach widzów.

Zobacz wideo "Top Model". Uczestnicy szli w pokazie. Zamknięto dla nich główną ulicę w Warszawie

"Top Model". Odpadła faworytka jurorów

"Top Model". Finalistki programu opowiedziały o swoich wrażeniach

O swoich doświadczeniach w programie i emocjach towarzyszących im przed finałem aspirujące modelki opowiedziały Marcinowi Prokopowi i Dorocie Wellman, siedząc na kanapie "Dzień dobry TVN". Kobietom towarzyszył Marcin Tyszka, fotograf, który od samego początku zasiada w jury show. Zapytany o to, co sprawia, że uczestniczka jego zdaniem naprawdę zasługuje na karierę modelki, odpowiedział:

Żeby był ten moment magii, taki klik, kiedy stajesz przed aparatem i widzisz, że ten moment jest totalnie bajkowy.

Tyszka mówił też o metamorfozach, jakie przeszły finalistki podczas powstawania dziesiątej edycji "Top Model".

Kiedy dziewczyna przychodzi do programu na casting, często jest taka nieśmiała, nieopierzona. Śliczna, ale jeszcze nie wie, że jest piękna - tłumaczył.

Po tygodniach pracy, finalistki show są jego zdaniem odmienione.

Stają się piękniejsze, spokojniejsze i bardziej świadome - stwierdził fotograf.

Finalistki "Top Model 10" to kobiety z charakterem

Dziewczyny, które dotarły do finału deklarują, że nie ma między nimi rywalizacji. Dominika zapewniała, że od początku z pozostałymi uczestniczkami miała przyjazne relacje. Każda z nich wie, że jeśli będzie chciała pracować w branży modowej, to może to osiągnąć, nawet bez zwycięstwa w show TVN-u.

Jesteśmy już innymi osobami. Bardziej świadome, pewne siebie. Jesteśmy gotowe - powiedziała Nicole.

Co wpłynęło na tę zmianę? Czego nauczyły się podczas programu?

Ja uważam, że kluczem jest przekazać emocje. Jeśli je odczuwamy i potrafimy je przekazać, to kamera to kocha - stwierdziła Julia.

Z tą oceną zgodził się Tyszka.

To są bardzo mocne charaktery. I to kocha moda, kocha osobność. To nie są tylko ładne dziewczyny. Każda z nich ma coś do powiedzenia, każda ma silną osobowość - zapewnił.

"Top Model". Olga Król powiększyła usta i zaczęła się tłumaczyć

Finał programu będzie emitowany na żywo już 24 listopada 2021 r. o godz. 21:30 na antenie TVN.