Więcej informacji na temat popularnych programów kulinarnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Przed uczestnikami i uczestniczkami kulinarnego show "MasterChef" ostatnia prosta. Jak w każdej edycji ostatni etap programu odbywa się w innym miejscu. Tym razem wybór padł na San Sebastian, czyli przepiękne miasto położone w Hiszpanii. Już niebawem dowiemy się, kto zwycięży i otrzyma główną nagrodę.

Depresyjna kuchnia Rozenek i żyrandole-imbryki u Pazurów. Czyli kuchnie gwiazd

Zobacz wideo Gwiazdy o gwiazdach - Magda Gessler

Przepis na drosza confit Elżbiety Błaszyńskiej

W najnowszym odcinku, który został wyemitowany w niedzielę 21 listopada, uczestnicy zostali podzieleni na trzy dwuosobowe zespoły. Ich zadanie polegało na odwiedzeniu lokalnych restauracji. Przewodnikami po miejscowych smakach byli szefowie kuchni z tych miejsc.

W drugiej części odcinka uczestnicy musieli zaprezentować wiedzę zdobytą podczas kulinarnych wycieczek. Każdy z nich przygotował po dwa dania, które oceniło jury w składzie: Magda Gessler, Michel Moran oraz poznani wcześniej wybitni kucharze. Szczególną uwagę przykuło danie przygotowane przez Elżbietę Błaszyńską. Specjalnie dla fanów programu prezentujemy przepis na konfitowany filet z dorsza z żółtkiem, solą i sosem na bazie oliwy i octu.

Składniki:

polędwica z dorsza ze skórą 100g;

oliwa z oliwek 100 ml;

jajko 1 szt.;

anchois w occie 1 szt.;

sól wędzona maldon 1 szczypta;

gałązka natki pietruszki;

ocet cydrowy 1 łyżka;

czosnek 2 ząbki;

sól 1/2 łyżeczki;

papryka suszona słodka;

sok z cytryny 1 łyżeczka;

tymianek świeży 4 gałązki.

Sposób wykonania:

Oliwę z oliwek należy rozgrzać do 90 stopni, następnie należy włożyć cały ząbek czosnku i drugi pokrojony na cienkie plasterki oraz suszoną paprykę bez pestek. Kiedy czosnek się zarumieni, należy go wyłowić razem z papryką. Do rozgrzanej oliwy należy włożyć dorsza skórą do góry na trzy minuty, następnie na kolejne trzy minuty obrócić skórą do dołu. Gotowego dorsza wyciągnąć na talerz. Pozostałą oliwę z oliwek wymieszać z wytworzoną przez dorsza żelatyną, odcedzić. Do oliwy dodać ocet cydrowy, sól, posiekaną drobno natkę pietruszki i sok z cytryny. Dokładnie wymieszać.

Żółtko confit: żółtko oddzielić od białka. Czystą oliwę z oliwek (ilość oliwy powinna być wystarczająca, aby zakryła żółtko) rozgrzać do 65 stopni. Do rozgrzanej oliwy włożyć delikatnie żółtko oraz tymianek. Żółtko będzie gotowe po około 40 minutach. Powinno mieć kremową konsystencję. Należy uważać, żeby nie przegrzać żółtka.

Na talerz wyłożyć dorsza, polać trzema łyżkami oliwy z octem cydrowym, na dorszu ułożyć dwa plasterki upieczonego czosnku. Obok dorsza wyłożyć żółtko, posypać wędzoną solą. Na talerz wyłożyć pokrojone w niewielką kostkę (około 1 cm) anchois.

Danie to zapewniło Elżbiecie Błaszyńskiej udział w kolejnych odcinkach. Niestety z programem musiała pożegnać się Kamila Kamrowska, której popisy kulinarne nie zapewniły przepustki do kolejnego etapu.

MasterChef Screen: Player.pl