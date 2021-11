Więcej na temat programów randkowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W "Hotelu Paradise" atmosfera staje się coraz gęstsza, a produkcja wymyśla kolejne zadania i utrudnienia dla uczestników. Ostatnio Miłosz musiał tłumaczyć się z zachowania wobec Mateusza, a już kolejny raz podpadł widzom. Internauci wyłapali, że dodał pewien komentarz popierający krytyczny wpis na temat Wiktorii, co dla niektórych było niemałym szokiem. Później go usunął, lecz niesmak pozostał.

Zobacz wideo Czy rodzina kibicowała Kamilowi w "Hotel Paradise"? [Koło Plotka Extra]

Te gwiazdy przyłapano na majstrowaniu w programie graficznym. Kto zaliczył większą wpadkę?

"Hotel Paradise". Widzowie skrytykowali Wiktorię. Miłosz polubił, skomentował i... usunął wpis. "Nie wierzę"

Miłosz nie ma ostatnio dobrej passy. Widzowie mają uczestnikowi coraz więcej do zarzucenia. Ostatnie komentarze potwierdzają, że nie może liczyć na wielką sympatię. Coraz bardziej krytycznie oceniane jest także zachowanie Wiktorii w programie.

Mam nadzieję, że odpadnie Wiktoria, bo ona tylko o swój tyłek potrafi dbać - napisała jedna z internautek na instagramowym profilu Miłosza.

Pod komentarzem wywiązała się burzliwa dyskusja. Wszystko za sprawą tego, co zobaczyli inni użytkownicy.

Widzieliście tę odpowiedź?

Komentarz zalajkowany przez Miłosza! - zauważyli fani.

Później wyszło na jaw, że nie tylko polubił, ale i skomentował krytyczny wpis na temat Wiktorii.

Marzenna z "Kuchennych rewolucji" była skandalicznie traktowana

Miłosz stchórzył. Napisał "to prawda" i usunął - skomentowała jedna z internautek.

Komentujący byli zaskoczeni taką reakcję uczestnika, który niemal od początku tworzy udaną parę z Wiktorią. Nie mogli uwierzyć, że napisał coś takiego na temat swojej dziewczyny do tego stopnia, że sami zaczęli go tłumaczyć.

Ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewała po Miłoszu to obrażanie Wiki na forach lub popieranie niefajnych dla niej komentarzy. To musiał być niefortunny splot wydarzeń i pomyłka w kliknięciu... Można mu pewnie zarzucić kilka rzeczy, ale nie brak kultury.

Mega to fałszywe z jego strony. Szok - skomentowali fani.

Jeśli nie jest to pomyłka, świadczyć to może o kryzysie w związku Wiktorii i Miłosza lub o tym, że para na dobre się rozstała - i to w nie najlepszych stosunkach. Co o tym myślicie?

Widzowie 'Hotelu Paradise' komentują zachowanie Miłosza. Twierdzą, że uczestnik napisał krytyczny komentarz pod adresem Wiktorii, a następnie go usunął fot. instagram.com

Widzowie 'Hotelu Paradise' komentują zachowanie Miłosza. Twierdzą, że uczestnik napisał krytyczny komentarz pod adresem Wiktorii, a następnie go usunął fot. instagram.com