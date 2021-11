Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Marię Rogowską, córkę Barbary i Lucjana Mostowiaków poznaliśmy już w pierwszym odcinku "M jak miłość". Małgorzata Pieńkowska w tę postać, z dwuletnią przerwą, wciela się już od ponad 20 lat. Mimo to widzowie serialu na ulicy nie widzą w niej serialowej matki Piotra i Pawła. Aktorka udzieliła wywiadu dla "Tele Tygodnia", w którym opowiedziała nieco o swojej bohaterce, a także o tym, co je różni.

"M jak miłość" Małgorzata Pieńkowska różni się od serialowej Marii

Pieńkowska w rozmowie z tygodnikiem wyjawiła, że od granej przez siebie bohaterki wyciągnęła kilka życiowych lekcji. Aktorka przyznała, że Maria jest od niej o wiele spokojniejsza.

Sporo się od niej nauczyłam przez te wszystkie lata. Ma dużo spokoju, łagodności, cierpliwości i dystansu do świata. Jest archetypem ciepłej matki - powiedziała o Marii.

Chociaż można by się spodziewać, że w miejscach publicznych fani serialu natychmiast rozpoznają w niej bohaterkę, którą gra od tylu lat, Małgorzata Pieńkowska powiedziała, że nigdy jej się to nie zdarzyło. Jej zdaniem wynika to z fizycznych różnic między nią a Marią, a prywatnie jest od niej szczuplejsza.

Może dlatego, że w telewizji wyglądam inaczej, niż prywatnie. Prawdą jest, że kamera dodaje kilogramów - skomentowała.

Małgorzata Pieńkowska w codziennym życiu jest bardzo aktywna fizycznie. Jej wielką pasją jest tenis, czym zdarzyło jej się pochwalić na Instagramie. Oprócz roli w "M jak miłość" aktorka bardzo rzadko pojawia się w filmach i serialach, gra przede wszystkim w teatrze. Związana była m.in. z Teatrem Nowym, Ateneum, a także 6. Piętro. W ślady słynnej mamy poszła córka aktorki, Ina Sobala, która zagrała m.in. w świątecznej komedii romantycznej "To musi być miłość".