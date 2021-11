Więcej informacji o uczestnikach programu "Rolnik szuka żony" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Kamil zgłosił się do randkowego show TVP "Rolnik szuka żony", bo chce jak najszybciej założyć rodzinę. Ma konkretne plany na przyszłość i dąży do nich konsekwentnie. Błyskawicznie podjął decyzję co do dziewczyn, które chce zaprosić na gospodarstwo, a potem równie szybko zdecydował się na budowanie relacji z Asią.

Zobacz wideo Marta Manowska zdradziła szczegóły 8. edycji "Rolnik...". "Rozbijemy bank"

Meg Ryan kończy 60 lat. Najpiękniejsza kobieta lat 90. zmieniała się na naszych oczach

"Rolnik szuka żony". Kamil i Asia planują ślub

Związek Kamila i Asi rozwija się w ekspresowym tempie. Para zamieszkała razem. Jakiś czas temu portal Pomponik dotarł do bliskich Asi, którzy zdradzili, że Kamil złożył wizytę w jej rodzinnym domu.

Pobył tu u nas na wsi, zobaczył gospodarstwo i zaraz zabrał Aśkę do siebie na wakacje. Naprawdę są zakochani.

Rolnik poprosił o rękę Asi w jej rodzinnym gospodarstwie w Gębicach. Teraz magazyn "Rewia" donosi, że młodzi już planują ślub. Podobno wybrali kościół, w którym ma się odbyć uroczysta ceremonia. Para zdecydowała się na parafię w Sławatyczach pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.

Rodzice Kamila bardzo wspierają syna. Kiedy usłyszeli, którą z dziewczyn wybrał, byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do niej.

No to będzie synowa! - nie posiadała się z radości mama Kamila.

Jak informuje "Rewia" również rodzina Asi jest zadowolona z rozwoju wypadków.

Członkowie obu rodzin są przekonani, że młodych połączyło trwałe i prawdziwe uczucie. Podobno przygotowania do ślubu idą pełną parą. Panna młoda wybiera już białą suknię.

Księżna Camilla w Jordanii. Przyćmiła ją królowa Rania. Boska kreacja

Jesteście zaskoczeni rozwojem wypadków u Kamila i Asi?