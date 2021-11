Więcej na temat programów rozrywkowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wiktoria to jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Hotelu Paradise". Widzowie mieli okazję przeżyć z nią kilka zwrotów akcji. Dwukrotnie opuszczała program, by ponownie wrócić - za drugim razem u boku Miłosza. W sieci może czuć się jak rasowa celebrytka. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 400 tysięcy osób. Ostatnio dodała zdjęcia z dzieciństwa i czasów nastoletnich, na których można zobaczyć, jak wyglądała bez upiększeń urody. Teraz zamierza do tego wrócić.

"Hotel Paradise". Wiktoria pokazała zdjęcia z przeszłości. Do takiego wyglądu planuje wrócić

Uczestniczka programu od najmłodszych lat była brunetką. Ostatnio wraca "do korzeni", ponieważ zrezygnowała z blondu i zafarbowała się z powrotem na ciemny kolor włosów, który nosiła jeszcze kilka lat temu. Na starych zdjęciach można także zobaczyć Wiktorię, która angażowała się w życie szkoły. Była też harcerką. Sama rozczuliła się nad zdjęciami sprzed lat. Zapowiedziała, że będzie pokazywać ich więcej i chce wrócić do tamtego wyglądu.

Kochani, już piszecie, że fajnie, że udostępniam takie zdjęcia. Mam ich mnóstwo, z młodości mam bardzo dużo. Młody wszystko dokumentował. Mam masę filmów, jak byłam maluszkiem, masę zdjęć. Jak będę u rodziców, to pokażę wam trochę. Byłam słodkim dzieckiem, miałam grzywkę i włosy mi się kręciły do góry. Trzeba wrócić do takiej Wiki - powiedziała Wiktoria na InstaStories.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" już rozpoczęła swoją metamorfozę, by odwrócić zmiany w urodzie, których dokonała w ostatnich latach. Niedawno wyznała, że "zbłądziła" i przez trudne przeżycia w przeszłości "stworzyła nową Wiktorię", ponieważ nie akceptowała siebie. W końcu zrozumiała, ze nie tędy droga. Przyznała, że przestała poznawać samą siebie w lustrze. Ostatnio opowiedziała też o tym, że program nie był dla niej sielanką, ma zszargane nerwy i leczy się psychiatrycznie. Zapłaciła wysoką cenę za popularność. Teraz zamierza odciąć się od kreowania sztucznej urody.

